Kolumne Anita Fetz – Keinen Bock auf eine Berufslehre? Was nun? Um die Akademisierung der Gesellschaft aufzuhalten und wieder mehr Junge für eine Berufslehre zu begeistern, braucht es ein Umdenken, ist BaZ-Kolumnistin Anita Fetz überzeugt. Anita Fetz

Junge zieht es nach der Schulzeit eher in weiterführende Schulen als in eine Lehre. Foto: Keystone

Alle Jahre wieder: Sobald die Lehrstellen-Bewerbungsphase abgeschlossen ist, wird in Basel-Stadt gejammert, dass wieder so wenige Jugendliche eine Lehre machen und zu viele ein Gymnasium besuchen. Nur gerade 18 Prozent der Schülerinnen und Schüler beginnen gleich nach der Sekundarschule eine Lehre. Die meisten besuchen noch ein Brückenangebot oder eine weiterführende Schule. Gemäss dem Erziehungsdepartement machen 60 Prozent aller Lehrlinge zuerst einen schulischen Umweg, bis sie dann doch eine Lehre beginnen. Ja und? Wussten Sie mit 15 Jahren schon, welchen Beruf Sie lernen wollten? Wohl nur die wenigsten. Früher hat man einfach in etwa das gelernt, was die Eltern, die Verwandten und allenfalls die Berufsberaterin vorgeschlagen haben.

Weiter nach der Werbung