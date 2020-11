Abstimmung um günstigen Wohnraum – Keine Zustände wie in Genf oder Berlin Im Schatten des Wahlgangs für den Regierungsrat lanciert das Pro-Komitee für das neue Wohnraumförderungsgesetz seine Kampagne. Der Abstimmungskampf der Gegner läuft schon. Simon Erlanger

In der Schlüsselzunft startet das bürgerliche Komitee «Ja zu einem vernünftigen Wohnschutz» seine Abstimmungskampagne (v.l.): Michael Hug (LDP) , Patricia von Falkenstein (LDP), Pierre Moulin (Genossenschaft Landhof), Joël Thuering (SVP) und Beatrice Isler

(CVP). Foto Pino Covino

Zurzeit ist die Basler Politik so aufregend wie schon lange nicht mehr – ein Thema beherrscht die öffentliche Debatte besonders: «Alles dreht sich um den zweiten Wahlgang. Die Abstimmung um das Wohnraumförderungsgesetz tritt dabei in den Hintergrund», sagt LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein zur BaZ. Dabei wird dieses Gesetz, über das in knapp zwei Wochen abgestimmt wird, Basels Wohnungsmarkt und das Stadtbild über Jahrzehnte prägen und hätte deshalb breite Aufmerksamkeit verdient.

Wohnraum schützen – aber wie?

Trotz der Ablenkung durch die Wahlen lancierte das bürgerliche Komitee «Ja zu einem vernünftigen Wohnschutz» am Freitagmorgen seine Ja-Kampagne, zwei Tage nach der Lancierung der Nein-Kampagne durch ein links-grünes Komitee rund um den Mieterinnen- und Mieterverband «MV Basel 1891» am Dienstag.