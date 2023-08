Keine zusätzlichen Massnahmen – Bleibt der Stau in Birsfelden trotz Rheintunnel bestehen? Die Baselbieter Gemeinde solle mit dem Bau des Rheintunnels «automatisch» entlastet werden, sagt der Regierungsrat. Der Gemeinderat sowie die SP Birsfelden befürchten dennoch ein grosses Staurisiko. Lea Buser

Wird die hohe Verkehrsbelastung der Osttangente mittels Rheintunnel reduziert, soll auch der Stau in Birsfelden ausbleiben. Foto: Lucia Hunziker

Stau am Morgen, Stau am Abend – und immer wird auf Birsfelden ausgewichen. Das soll sich mit dem Bau des Rheintunnels ändern. In einer Interpellation fragte Landrat Thomas Noack deshalb beim Kanton nach, welche Begleitmassnahmen zum Milliardenprojekt geplant seien.

Solche seien nicht notwendig, antwortet der Regierungsrat zum Erstaunen der SP Birsfelden. Die Entlastung werde automatisch eintreten. Kurzum: «Die Inbetriebnahme des Rheintunnels ist die eigentliche Massnahme.»

Grund für den Stau in Birsfelden sei die hohe Belastung der Osttangente, erklärt der Regierungsrat in seiner Antwort. Um diese zu umfahren, weicht der Verkehr zu den Spitzenzeiten auf die Ortsdurchfahrt Birsfelden sowie die Rheinfelderstrasse durch den Hardwald aus. Mit dem Rheintunnel soll die Osttangente entlastet werden, wodurch dieser Verkehr wiederum auf der Autobahn verbleiben würde. So soll die Hauptstrasse in Birsfelden über den gesamten Werktag gesehen um bis zu 40 Prozent vom Verkehr entlastet werden, die Rheinfelderstrasse um bis zu 20 Prozent und die Birseckstrasse um bis zu 45 Prozent.

«Keine Alternative»

Die Ausführungen des Regierungsrats überzeugen die Birsfelder SP nicht: «Wir sind enttäuscht über das mangelnde Verständnis des Regierungsrats für die Anliegen der Gemeinde und die Verkehrssituation in Birsfelden», heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Ohne Begleitmassnahmen bringe der Rheintunnel keine Entlastung. «Der Kanton tut seit Jahren nichts», schreibt die Partei und ruft den Regierungsrat dazu auf, sich für konkrete Massnahmen einzusetzen.

Denn «der Rheintunnel wird für Fahrten in die nahen Quartiere Basels, nach Muttenz oder ins Industriegebiet Schweizerhalle keine Alternative bieten», schreibt die Partei. Grund dafür sei, dass primär der Transitverkehr vom Rheintunnel profitiere, sagt Domenico Sposato, Co-Präsident der SP Birsfelden.

Der Binnenverkehr werde hingegen trotzdem über Birsfelden ausweichen. «Wenn man von Schweizerhalle in die Breite will, bringt der Rheintunnel nichts», sagt Sposato.

Gemeinderat für flankierende Massnahmen

Dem stimmt auch der Birsfelder Gemeinderatspräsident Christof Hiltmann teilweise zu. Während der Rheintunnel den Fernverkehr aufnehmen soll, wickle die Osttangente den regionalen Verkehr ab. Sollte es auf der Osttangente aber zu Stau kommen, etwa wegen eines Unfalls, würden die Verkehrsteilnehmer demnach nicht auf den Rheintunnel ausweichen, wodurch wiederum Stau in Birsfelden entstehen würde.

«Wir sehen ein Risiko, dass unsere Verkehrsbelastung weiterhin gross bleiben wird», sagt Hiltmann. Entsprechend sei sich der Gemeinderat mit dem Kanton nicht einig und erwarte flankierende Massnahmen.

Da die Kapazitätserweiterung nur zwischen Hagnau und Dreirosen erfolgt und der Engpass Schweizerhalle bleibt, befürchtet Birsfelden einen Rückstau stadtauswärts. Das Bundesamt für Strassen (Astra) und der Kanton sollten dafür sorgen, dass die Gemeinde nicht in Richtung Hard überrollt werde, sagt der Gemeindepräsident.

Zudem plant der Gemeinderat mit dem Kanton einen Austausch darüber, die Rolle der Hauptstrasse neu zu denken. So könnte die kantonale Durchgangsroute den Status einer lokalen Erschliessungsstrasse erhalten, sobald der Fernverkehr über den Rheintunnel geleitet wird. «An diesen Forderungen werden wir festhalten», konstatiert Christof Hiltmann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.