Fachkräftemangel – Keine Zeit für Körperpflege bei Heimbewohnern

96 Prozent der befragten Heime haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Foto: Andrea Zahler

Schweizer Alters- und Pflegeheime haben bereits vor der Corona-Krise den Mangel an gut ausgebildetem Fachpersonal beklagt. Dies ergab eine breit angelegte Umfrage des Fachbereichs für Pflegewissenschaft der Universität Basel in den Jahren 2018 und 2019, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

96 Prozent der befragten Heime hätten angegeben, dass die Rekrutierung von genügend gut ausgebildeten Fachpersonen eine der grössten Herausforderung darstelle, heisst es in einer Medienmitteilung des Fachbereichs. Nur knapp die Hälfte der Befragten habe angegeben, dass ganz allgemein genügend Personal vorhanden sei, um die anfallende Arbeit zu erledigen.

Ein weiteres Problem ist laut der Studie die «deutlich zunehmende Rationierung der Pflege». Aktivitäten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime hätten aus Zeitmangel vermehrt vernachlässigt werden müssen. Das habe auch die Körper-, die Mund- und Zahnpflege betroffen.

Für das «Swiss Nursing Homes Human Resources Project» sind zwischen September 2018 und Oktober 2019 4442 Pflege- und Betreuungspersonen in 118 Heimen in der Deutschschweiz und der Romandie befragt worden. Es handelte sich nach 2013 um die zweite Erhebung dieser Art. Die Umfrageresultate betreffen die Situation vor der Corona-Krise. Sie zeigen laut Communiqué auf, dass die Arbeitssituation in den Heimen bereits vor der Pandemie im kritischen Bereich war.

