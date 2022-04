Berufliche Integration von Flüchtlingen – Keine Zeit für Bürokratie Während anderswo mit dem Prüfen von Unterlagen und der Anerkennung von Diplomen viel Zeit verstreicht, zeigen Rosalba und Stephan Schiesser, dass die Eingliederung ukrainischer Flüchtlinge in die Arbeitswelt auch einfacher geht. Dorothea Gängel

Larissa, Anna und Veronika (v. l.) packen in der Confiserie Schiesser mit an. Foto: Dominik Plüss

Mitten in den Vorbereitungen für Ostern erhält Stephan Schiesser, Inhaber der Confiserie Schiesser am Marktplatz, eine ungewöhnliche Anfrage. Eine seiner Mitarbeiterinnen sucht eine Beschäftigung für eine Frau, die mit ihren beiden Söhnen aus der Ukraine geflohen ist. Nun, da die Söhne einen Platz in der Schule gefunden haben, hätte deren Mutter den Rücken frei und fühle sich allein in der für sie fremden Stadt. Am nächsten Tag steht Larissa aus Kiew im Packraum der Confiserie und hilft bei der Produktion der Osterpäckli.