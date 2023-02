Gabriel Vetter freut sich über den neuen Stadion-DJ aus der Red Bull Music Academy und dessen feinen Humor. Foto: Kostas Maros

In Anbetracht der Tatsache, dass der FC Basel so dringend auf Geld angewiesen sein soll, macht er es seinen Fans momentan ganz schön schwer, Geld auszugeben. Glauben Sie mir, denn ich habe es versucht. Es scheint fast, als wolle der FCB nach dem Kapitalerhöhungsdebakel ums Verrecken nicht den Verdacht erwecken, auch nur einen einzigen Rappen von seinen eigenen Anhängern zu erwirtschaften. Will man dieser Tage als FCB-Fan nämlich seine mühsam verdienten Batzeli am Altar der regionalsportiven Huldigungsstätte dem rotblauen Ersatz-Gott opfern, so ist die Antwort des holden FCB stets dieselbe: Njet! Man wird selbst mit prallvollem Münzensäckli und den besten Vorsätzen an den FCB-Pforten abgewiesen wie ein ungetaufter Hund vor dem Vatikan.