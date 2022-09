Die Chefrevisorin der Baselbieter Finanzkontrolle fühlte sich als Mobbing-Opfer. In Wahrheit soll aber sie selbst, der Grund gewesen sein, wieso andere gekündigt haben. Symbolbild: PhotoAlto

Nicht immer ist in einem echten oder vermeintlichen Mobbingfall zum Vornherein klar, wer denn eigentlich der Mobbende und wer die Gemobbte ist. In der Angelegenheit, die das Kantonsgericht Baselland diese Woche zwei volle Tage beschäftigte, gerieten die Rollen jedenfalls etwas durcheinander. Bei der ehemaligen Chefrevisorin der Finanzkontrolle, S.M., der im April 2021 wegen langer krankheitsbedingter Abwesenheit gekündigt worden war, konnte jedenfalls kein Mobbing am Arbeitsplatz und keine Verletzung der Fürsorgepflicht durch die Arbeitgeberin festgestellt werden.