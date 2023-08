Bundesfeier am Rhein in Basel – Keine Reden, keine Hymne, aber ein sensationelles Feuerwerk Wenn Basel den Nationalfeiertag zelebriert, wird es ausgesprochen international. Boris Burkhardt Nicole Pont (Fotos)

Die Bundesfeier am Rhein lockte Tausende Besucherinnen und Besucher nach Basel. Foto: Nicole Pont

Am Rheinbord oberhalb der Mittleren Brücke sind die Restaurants voll. An einigen Essensständen versperrt die Schlange den ganzen Weg: Die flanierenden Menschen müssen sich zwischen den Wartenden durchzwängen. Es ist 21.30 Uhr am Vorabend der Bundesfeier und gerade dunkel geworden.