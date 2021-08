Replik zur Gymnasialquote - Keine Quotendiskussion bitte! Stärkt die Schulen, stärkt die Frühförderung!

Zu viele Jugendliche entscheiden sich fürs Gymnasium, bleiben entweder schon vor der Matura hängen oder dann im Studium. Archivfoto: «Basler Zeitung»

Der BAZ-Artikel «Basler Schüler wollen partout ans Gymnasium» vom 6. August 2021 bemängelt, dass das Ziel des Erziehungsdepartements, «Senkung der Gymnasialquote», verfehlt wurde. Reflexartig schreien nun einige bürgerliche Politiker nach Aufnahmeprüfungen à la Kanton Zürich. Ausgerechnet! Wollen wir uns wirklich an der Zürcher Goldküste orientieren? Für mich heisst das nur: Bürgerliche wollen die Ungleichheiten in der Bildung fördern und beibehalten.

Eine tiefere Quote bedeutet, dass es nur Kinder ans Gymi schaffen, deren Eltern sich teure ausserschulische Nachhilfe leisten können. 45 Minuten Nachhilfeunterricht für eine Einzelperson in Zürich kostet 80 bis 120 Franken. Dafür muss eine Reinigungskraft drei bis vier Stunden arbeiten. Vorbereitungskurse von Privatschulen für die Aufnahmeprüfungen an Gymnasien kosten ebenfalls sehr viel Geld. Mir sind einige Eltern bekannt, die erledigen neben dem Hauptjob noch weitere Arbeiten gegen Lohn. Ihre Kinder sollen später nicht mehr in diese Situation kommen. Sie sollen den Sprung in gut bezahlte Fachkräftejobs schaffen.