Einwohnerrat Pratteln – Keine neuen Parkplätze, ausser bei Grossanlässen In der Antwort auf eine Interpellation der SVP stellt der Gemeinderat klar, dass es für die aufgehobenen Parkplätze bei der Alten Dorfturnhalle und den Schulhäusern nur zeitweise Ersatz gibt. Christian Fink

Wird nur zeitweise als Parkplatz geöffnet: Der Platz bei der Alten Dorfturnhalle in Pratteln. Foto: Nicole Pont

Es sei in Aussicht gestellt worden, hielt Einwohnerrat Josef Bachmann (SVP) am Montagabend in seiner Interpellation fest, dass für die aufgehobenen Parkiermöglichkeiten in Pratteln auf der Fläche des ehemaligen Feuerwehrmagazins Ersatz geschaffen werde. Doch jetzt sei der Platz mit Mergel frisch gemacht und abgesperrt, schreibt der SVP-Politiker – und erkundigt sich bei Gemeinderat, was jetzt aus seinem Versprechen werde.