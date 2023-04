Saisonrückblick Sm’Aesch-Pfeffingen – Keine Medaille, aber ein pinkes Ballon-Meer Der Baselbieter Volleyballclub Sm’Aesch-Pfeffingen beendet die Saison ohne Medaille. Trainer und Geschäftsführer können der Saison jedoch auch Positives abgewinnen. Benjamin Schmidt

Sie gehörten zu den Lichtblicken in dieser Saison: Tabea Eichler (Mitte, in Aktion) und Livia Saladin (rechts, weisses Trikot).

Am Ende blieb Sm’Aesch-Geschäftsführer Fabio Back per Mikrofon nichts anderes übrig, als Volley Lugano in der heimischen Löhrenacker-Halle in Aesch zum Sieger auszurufen und Gratulationen für Bronze auszusprechen. Dies, kurz nachdem Sm’Aesch den Tessinerinnen mit 1:3 unterlegen war und feststand, dass man als Viertplatzierte die Saison ohne Medaille abschliessen würde. Zum ersten Mal seit acht Jahren, wenn man die Saison 2019/2020 ausnimmt, die aufgrund der Corona-Pandemie hatte abgebrochen werden müssen.

Für die Saison 2022/2023 hatte Sm’Aesch-Pfeffingen drei Ziele formuliert: erstens das sportliche Ziel, um alle nationalen Titel mitzuspielen; zweitens das strategische Ziel, die Förderung und Entwicklung der jungen Schweizer Spielerinnen voranzutreiben; und drittens das emotionale Ziel, der Marke Sm’Aesch – oder der «Sm’Aesch-Community», wie sie Geschäftsführer Fabio Back nennt – zu weiterem Wachstum zu verhelfen.

Eine Saison voller Höhen und Tiefen

Das wichtigste Ziel – das sportliche – wurde nicht erfüllt. Das sieht auch Trainer Timo Lippuner so: «Erfolg ist im Sport das Wichtigste. Wenn dieser ausbleibt, ist man nicht zufrieden.» Was die Einbindung von jungen Schweizer Talenten betrifft, sieht Lippuner jedoch durchaus Fortschritte: «Spielerinnen wie Livia Saladin oder Tabea Eichler haben den Sprung in die Stammformation geschafft.» Eichler (19) wurde zum Youngster des Jahres ausgezeichnet.

Dass die beiden jungen Schweizerinnen (auch Saladin ist erst 19 Jahre alt) überhaupt so viel Spielzeit erhalten haben, ist jedoch ein Resultat einer Saison, die von Höhen und Tiefen geprägt war. Nicht alle ausländischen Neuzugänge haben ihre Erwartungen erfüllt, dazu verletzten sich mit den US-Amerikanerinnen Tarah Wylie und Nikki Taylor zwei Leistungsträgerinnen früh in der Saison. So mussten junge Spielerinnen nachrücken – und auf Anhieb Verantwortung tragen. Dies gelang nicht sofort, nur zwei der ersten fünf Ligapartien konnten gewonnen werden. Eine Situation, die man sich in Aesch nicht gewohnt war.

Das sorgte für Verunsicherung, die erst Ende Januar abgelegt werden konnte. Sm’Aesch fand zurück in die Spur, was auch an Angreiferin Karla Klaric lag, die während der Saison geholt wurde und sofort zu überzeugen wusste.

Am Ende der Qualifikation belegte Sm’Aesch Rang sechs und setzte sich im Playoff-Viertelfinal in dramatischer Manier gegen Kanti Schaffhausen durch. Doch just als die Stimmung in Aesch ihren Höhepunkt erreichte, musste man erneut auf die Euphoriebremse treten: Klaric verletzte sich schwer, die Saison war für sie vorbei. Und dies ausgerechnet vor der anstehenden Halbfinalserie gegen Qualifikations-Sieger und Meister Viteos NUC. «Das war ein Schlag, von dem wir uns nicht erholten», sagt Lippuner. «Ich glaube, mit Karla hätten wir NUC schlagen können. Ihr Ausfall war für uns jedoch nicht nur sportlich, sondern auch moralisch ein Tiefschlag.»

Sm’Aesch schied gegen Neuenburg aus und verlor gegen Lugano anschliessend die Platzierungsserie um Rang drei. Auch im Cup-Halbfinal musste man gegen die Tessinerinnen die Segel streichen. Doch laut Back ist es genau diese Serie um Rang drei hinsichtlich der Entwicklung der Marke Sm’Aesch, «die zeigt, dass wir nicht alles falsch gemacht haben». Eine volle Halle, ein Fest in Pink zeigte sich an diesem vergangenen Sonntag im Löhrenacker, als es sportlich eigentlich um nicht mehr viel ging. In einer Saison, in der man eher unter den eigenen Erwartungen blieb, «hätte auch das Gegenteil der Fall sein können», so Back.

Ambitionen bleiben hoch

Generell sieht er dies als Zeichen, dass er mit seiner Vision, die er mit dem Vorstand um Präsident Matthias Preiswerk und Trainer Lippuner teilt, auf dem richtigen Weg ist. «Auf der Strasse sprechen uns immer mehr Menschen auf den Verein an, erkennen uns wieder, zeigen sich begeistert.» Back will die Heimspiele von Sm’Aesch zu einem Erlebnis machen, wo Menschen zusammenfinden und es nicht nur um den Sport geht. «Doch man stelle sich vor, wie die Atmosphäre wird, wenn wir zuvorderst stehen!»

Dort möchte Sm’Aesch wieder hin, die Ambitionen für die neue Saison bleiben dieselben. Dafür braucht man ein geeignetes Kader. Das aktuelle war es nicht. «Es war nicht nur Pech. Wir haben auch Fehler gemacht», gibt Back zu. Auch Lippuner sagt: «Wir haben uns wohl zu sehr auf reines Potenzial verlassen.»

Diese Fehler wolle man nun korrigieren, rohes Talent mit Erfahrung kombinieren. Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen. Neben Passeuse Mita Uiato (30, USA) stossen die Aussenangreiferin Hanna Hellvig (23, Schweden) sowie die Schweizerinnen Magdalena Kneubühler (18, Mittelblock) und Mathilde Engel (21, Libera) neu zu Sm’Aesch. Weiter soll die Verpflichtung einer Mittelblockerin bald kommuniziert werden, nach einer neuen Aussenangreiferin hält man noch die Augen offen. Ob dieses Kader in der Lage sein wird, den hohen Aescher Ansprüchen gerecht zu werden? «Davon bin ich fest überzeugt», sagt Back. «Aber das bin ich jedes Jahr.»



