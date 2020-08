Schulbeginn – Keine Maskentragpflicht an Gymnasien und Berufschulen Knapp eine Woche vor Schulbeginn ist immer noch unklar, wie in den beiden Basel das neue Schuljahr im Schatten von Corona aussehen wird. Simon Erlanger

Bald gehen die Schulen in den beiden Basel wieder auf. Noch haben die zwei Kantone aber nicht kommuniziert, wie das im Schatten der nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen funktionieren soll. Foto: Nicole Pont

An den Basler Gymnasien und Berufsschulen soll es nach den Sommerferien keine allgemeine Maskenpflicht geben. Dies bestätigte Simon Thiriet, Mediensprecher des Basler Erziehungsdepartements, gegenüber der BaZ. Allerdings sollen überall dort, wo der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Meter zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen nicht eingehalten werden kann, Masken getragen oder gar Trennwände aus Plexiglas eingesetzt werden.

Basel folgt damit explizit nicht dem Beispiel des Kantons Luzern. Dieser führt nach den Sommerferien an Gymnasien und Berufsschulen eine allgemeine Maskenpflicht ein, die auch ausserhalb der Unterrichtszeiten auf dem ganzen Schulareal gilt. Für die Primar- und Sekundarschule soll sich gegenüber der Zeit von vor den Sommerferien nichts ändern.

Generell hätten die Schulen und das Erziehungsdepartement in den letzten Wochen intensiv an der Vorbereitung des Schuljahres im Schatten von Corona gearbeitet, heisst es beim Erziehungsdepartement. Am Dienstag werde alles an einer Geschäftsleitungssitzung des Erziehungsdepartements finalisiert. Die Öffentlichkeit werde dann am Donnerstag informiert.

Die Baselbieter Bildungsdirektion informiert schon am Dienstag über das neue Schuljahr. Auch hier soll sich auf Primar- und Sekundarschulstufe nichts ändern. Bei Gymnasien und Berufsschulen steht auch für Liestal die Sicherstellung der anderthalb Meter Abstand im Mittelpunkt.