Infos zum Schulstart am Montag – Keine Masken, weniger Lehrer und besorgte Eltern Wer muss wieder zur Schule? Welche Regeln gelten? Wer wehrt sich? Wie geht es weiter? Hier finden Sie alle Informationen zum Start des Präsenzunterrichts der obligatorischen Schulen zusammengefasst. Dina Sambar

Anders als hier in Wuhan sollen in den beiden Basel in den Schulen keine Schutzmasken getragen werden. Foto: Getty Images

Wer muss ab Montag wieder zur Schule? Am 11. Mai müssen alle Schüler, die eine obligatorische Schule besuchen, also Kindergärtler, Primar- und Sekundarschüler, wieder in den Präsenzunterricht. Anders als beispielsweise Genf, Zürich oder das Tessin, die am Montag mit Halbklassen beginnen werden, starten die beiden Basel direkt mit vollen Klassenzimmern und regulärem Stundenplan. Die Zwei-Meter-Distanzregel gilt für die Schüler nicht. Schutzmasken werden nicht empfohlen. Die Gymnasien, die Fachmaturitätsschule und die Berufsfachschulen öffnen ihre Tore frühestens in der dritten Lockerungsetappe am 8. Juni. Die Schüler dieser Schulen erhalten weiterhin Fernunterricht.

Vollstart ist umstritten Der Start des Präsenzunterrichts mit vollen Klassen ist sehr umstritten. In einer Umfrage der BaZ geben über ein Drittel der Leser an, dass sie ihre Kinder am Montag nicht zur Schule schicken werden. Es sind vor allem die fehlenden Regeln zur Distanz zwischen den Kindern, die laut der Umfrage zu diesem Entscheid führen. Wie viele der Leser tatsächlich Eltern sind und dies auch in die Tat umsetzen, wird sich erst am Montag zeigen. Dass das Thema der Bevölkerung unter den Nägeln brennt, zeigt aber auch eine Petition, die am Sonntag gestartet und bisher rund 800-mal unterschrieben wurde. Darin fordern die Initianten vom Basler Erziehungsdepartement, dass der Schulunterricht bis zum 25. Mai nur in Halbklassen stattfindet. Auf den Turnunterricht soll bis dahin vollständig verzichtet werden. Schnellen die Corona-Fallzahlen danach in die Höhe, sollen die Einschränkungen bis zum 8. Juni gelten. Wie aus den Kommentaren der Bittschrift hervorgeht, wird das Anliegen nicht nur von Eltern, sondern auch von Lehrern und Politikern unterstützt.

Was, wenn ich mein Kind nicht zur Schule schicke? Wer seine Kindergarten-, Primar- und Sekundarschulkinder nicht in den Unterricht gehen lässt und dafür kein Arztzeugnis vorweisen kann, verstösst gegen das Gesetz. Theoretisch könnten dafür sowohl im Kanton Basel-Stadt wie auch im Baselbiet happige Bussen verteilt werden. Im Baselbiet können fehlbare Eltern mit bis zu 5000 Franken zur Kasse gebeten werden – eine Summe, die laut Beat Lüthy, Leiter des Amts für Volksschulen Baselland, aber nur in Extremfällen verlangt wird. Normalerweise liege eine erste Busse bei 1000 Franken. Der Betrag erhöhe sich erst, wenn keine Einsicht komme. Das längere Fernbleiben vom Unterricht kann noch weitere Folgen haben. Laut Lüthy geht es bei der Schulpflicht um das Kindeswohl. Wird dieses verletzt, erfolgt in der Regel eine Gefährdungsmeldung an die Kesb. Solche Meldungen und Bussen werden jedoch erst als letztes Mittel eingesetzt. Aufgrund der Angst vor Corona und der aktuellen Verunsicherung in der Bevölkerung wollen beide Kantone zunächst auf Augenmass und Verständnis setzen. In einem ersten Schritt sollen die Schulleitungen das Gespräch mit den Eltern suchen.

Viele Lehrer bleiben zu Hause Schätzungen des Kantons Baselland gehen davon aus, dass zehn bis zwanzig Prozent der Lehrerinnen und Lehrer am nächsten Montag nicht vor ihren Klassen stehen werden. Die genauen Zahlen werden in beiden Kantonen zurzeit erhoben. Die Lehrpersonen werden fehlen, weil sie entweder selber zur Corona-Risikogruppe gehören oder mit Personen aus der Risikogruppe zusammenleben. Laut dem Sprecher des Basler Erziehungsdepartements, Simon Thiriet, können die ausfallenden Mitarbeiter dank dem Springer-Pool ersetzt werden, der beispielsweise auch bei Grippewellen zum Einsatz komme.