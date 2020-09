Basler wollen nicht Banker werden – Keine Lust – trotz vielen freien Stellen Die Finanzinstitute finden kaum Fachkräfte. Nun soll eine Plattform der Basler Bankenvereinigung zeigen, welche attraktiven Jobs zu haben sind. Regionale Bank-Bosse verteilen dafür sogar Gipfeli. Ob das reicht? Sebastian Briellmann

Geben alles für ihre Arbeitgeber: BLKB-CEO John Häfelfinger (vorn) und UBS-Regionalchef Thomas Aegerter (hinten). Foto: Pino Covino

Die Mimik könnte die ganze Problematik bildlich wunderbar zusammenfassen, ein paar Sorgenfalten würden passen an diesem Montagmorgen am Basler Bahnhof, noch ist es nicht einmal sieben Uhr – doch nichts in den Gesichtern wirkt missmutig. Auffallend sind sie trotzdem, weil sie nicht so recht passen wollen in das emsige Geläuf der Pendler; aber es deutet wenig darauf hin, dass drei Bank-Bosse wegen eines durchaus grossen Problems gekommen sind und mit Handschuhen und Schutzmasken den Menschen ein Gipfeli in die Hand drücken.