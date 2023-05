Warnsignal Libidoverlust – Keine Lust auf Sex – diese Krankheiten können dahinter­stecken An sexuellen Störungen sind meist Beziehungs­probleme schuld, so die gängige Meinung. Ebenso häufig können aber auch ernsthafte Krankheiten die Ursache sein. Stefan Aerni

Wenn es im Bett nicht klappt, kann auch eine körperliche Krankheit wie etwa Diabetes, Bluthochdruck oder multiple Sklerose der Grund sein. Foto: Getty Images

Ein erfülltes Liebesleben und Freude an der Sexualität bedeuten Wohlbefinden und Lebensqualität. Doch leider ist es nicht allen Menschen vergönnt, aus dieser Energiequelle zu schöpfen. Denn viele Faktoren können zu Problemen auf diesem immer noch oft tabuisierten Gebiet führen. Die meisten Betroffenen denken dann zuerst an Überlastung im Beruf oder in der Ausbildung – oder sie zweifeln sogar an der Qualität ihrer Paarbeziehung.