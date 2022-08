125-Jahr-Jubiläum Erster Zionistenkongress – Keine konkrete Bedrohung des Basler Herzl-Jubiläums Die Vorbereitungen für die Sicherheit der Feiern zum 125-Jahr-Jubiläum des Ersten Zionistenkongress seien auf Kurs, meldet die Basler Kantonspolizei. Drohungen gebe es keine. Simon Erlanger

Helikopter der Schweizer Armee werden noch bis Dienstag nächster Woche sehr häufig über dem Zentrum der Stadt Basel kreisen. Sie dienen der Sicherung des 125-Jahr-Jubiläums des Ersten Zionistenkongress. Foto: Mirjam Kohler

Konkrete Anlässe gegen die Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses seien keine bekannt. Dies meldet die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag.

Allerdings berichtete die Publizistin Esther Schapira am Mittwoch in einem Kommentar in der in Berlin erscheinenden Zeitung «Jüdische Allgemeine» unter dem Titel «Bedrohung in Basel» folgendes über die Vorveranstaltung zum Zionismusjubiläum von anfangs Woche: «Die Polizei hatte konkrete Hinweise, dass unsere Sicherheit gefährdet sei, und so mussten Veranstaltungen im letzten Moment in andere Räumlichkeiten verlegt oder wie unsere Diskussion online und ganz ohne Publikum veranstaltet werden. Und wir wechselten vorsichtshalber das Hotel. Zu gross war die antisemitische Bedrohung».

Esther Schapira war Teilnehmerin des ersten Basler Podiums zum Zionismus, das von der Offenen Kirche Elisabethen, dem Präsidialdepartement und der regierungsnahen NGO Swisspeace organisiert wurde.

Keine Warnungen

Gegenüber der BaZ weist Polizeisprecher Adrian Plachesi allerdings darauf hin, dass es auch für die Vorveranstaltung keine konkreten Warnungen eingegangen seien. Beim angesprochenen Ortswechsel an die Universität habe man den kurzfristig bestimmten ursprünglichen Austragungsort an der Kaserne im Sinne einer allgemeinen Sicherheitsüberprüfung angeschaut und für ungenügend befunden.

Alles auf Kurs

Für das Wochenende ist alles auf Kurs. «Die Kantonspolizei Basel-Stadt und ihre Partner haben die letzten Vorbereitungen für den Einsatz zugunsten des 125-Jahr-Jubiläums des Ersten Zionistenkongresses abgeschlossen», so Polizeisprecher Adrian Plachesi in der Medienmitteilung am Freitagmorgen. «Die Sicherheitskräfte erwarten einen geregelten Ablauf der Feierlichkeiten.» Neben der Kantonspolizei und der Rettung Basel-Stadt seien auch zahlreiche Polizeikräfte aus anderen Kantonen der Schweiz im Einsatz. Dazu kommen 700 Soldaten der Armee für diverse Sicherungsmassnahmen und die Überwachung des Luftraumes. In diesem Zusammenhang sei bis Dienstag mit erhöhtem Flugverkehr über der Stadt zu rechnen, so Plachesi. Schon jetzt sind über Basel zahlreiche Helikopter zu sehen und zu hören.



