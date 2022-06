Baselbieter Landrat ändert Gesetz – Kein Hemmnis für Investoren? Gemeinden können Parkplatzregime neu selbst festlegen Gemeinden können selbst Reglemente dazu erlassen, wie viele Parkplätze erstellt werden müssen. Zu reden gab im Parlament ein Änderungsantrag der FDP. Benjamin Wirth

Bei der Anzahl von neuen Parkplätzen haben die Gemeinden neu das Sagen. Foto: Keystone

Mehr Macht den kommunalen Behörden: Die Baselbieter Gemeinden können die Zahl der Parkplätze bei Neubauten neu selber in einem Reglement festlegen. Bis anhin hat dies der Kanton vorgeschrieben. Die neu gewonnene Autonomie reicht so weit, dass Gemeinden bei unbewohnten Gebäuden gar keine Parkplätze vorschreiben müssten.

Dennoch: Auch das kommunale Reglement muss der Regierungsrat jeweils absegnen – ausserdem muss die kommunale Verwaltung in der Planungsphase auf Veränderungen der Verkehrsflüsse achten. Für Gemeinden, die kein eigenes Parkplatzregime erlassen, gelten weiter die kantonalen Vorschriften. Der Landrat hat das Raumplanungs- und Baugesetz in zweiter Lesung entsprechend geändert.

FDP-Antrag sorgte für Diskussion

Während das Parlament die Gesetzesrevision Anfang Mai in erster Lesung stillschweigend zur Kenntnis genommen hatte, gab das Geschäft diesen Donnerstag mehr zu besprechen. Denn die FDP brachte einen Antrag vor, der verlangte, dass die Reglemente zu öffentlichen Parkplätzen immer einer Urnenabstimmung unterstellt würden.

Dieses Vorhaben stiess jedoch auf wenig Anklang. SP-Mann Urs Kaufmann, Präsident der Bau- und Planungskommission, bemängelte etwa, dass damit nur die öffentlichen Parkplätze zur Urnenabstimmung gelangen würden. Die Gemeinden sollen mit dem neuen Gesetz indes ermächtigt werden, die Parkplatzzahl auf öffentlichen wie auch auf privaten Grundstücken vorzuschreiben. Ausserdem wisse er nicht, ob der Antrag juristisch standhalten würde, meinte Kaufmann.

Einen anderen Kritikpunkt griff Susanne Strub (SVP) auf. Durch diese Änderung würden die Gemeindeversammlung und die Gemeindeautonomie geschwächt, kritisierte sie und sagte: «Das würde mir sehr weh tun.»

Klares Fazit

Selbige Meinung vertrat auch Baudirektor Isaac Reber (Grüne). Er fand, eine solche Bestimmung gehöre in das Gemeindegesetz und nicht in das Kantonsgesetz. «Würden wir diesem Instrument zustimmen, wäre dies ein Affront gegen die Gemeindeversammlungen», sagte er. Zudem hätten die Gemeinden ohne den Vorschlag der Freisinnigen mehr Möglichkeiten, die Parkplatzzahl so zu regeln, dass Investoren die Vorschrift nicht mehr als Hemmnis betrachteten.

Den Worten des Regierungsrates schenkte ein Grossteil des Landrats Gehör. Fast alle Parteien haben den FDP-Antrag abgelehnt. Die Gesetzesänderung wurde in der Schlussabstimmung mit 75 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen deutlich angenommen.

Wann das neue Gesetz in Kraft tritt, ist noch offen. Dies wird die Regierung demnächst beschliessen.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor für den Grossraum Basel zuständig. Ausserdem ist er Mitglied des Teams Gemeinden. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.