FCB-Rekurs abgewiesen – Keine Gnade für Eray Cömert Der Basler Verteidiger bleibt nach seiner Roten Karte gesperrt, gegen YB dürfte ihn erneut der erst 20-jährige Gonçalo Cardoso ersetzen. Dominic Willimann

Eray Cömert (l.) wird den FCB dieses Mal gegen die Young Boys nicht auf dem Rasen unterstützen können. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eray Cömert bleibt gesperrt. Die Intervention des FC Basel hat nichts genützt. Der Verein rekurrierte gegen die Sperre von drei Partien und hoffte auf aufschiebende Wirkung. Damit wäre Cömert am Mittwoch gegen YB spielberechtigt gewesen. Doch der Rekurs wurde am Dienstag von den Liga-Juristen abgelehnt.

Cömert fehlt seinen Farben gegen den Leader wie auch am Samstag in Genf. Für den 23-Jährigen dürfte wie in St. Gallen Neuzugang Gonçalo Cardoso im Zentrum verteidigen. Das Strafmass von drei Partien hatte Cömert aufgebrummt bekommen, nachdem er sich im Spiel gegen Lausanne eine Tätlichkeit leistete.

Gegen YB bleibt ihm nun das Zuschauen und Hoffen, dass es seine Kollegen besser machen als beim letzten Aufeinandertreffen. Mit seiner verunglückten Abwehraktion, einem «Kerzenball», leitete Cömert das frühe 0:1 für YB ein, worauf die Heimelf in keiner Phase des Spiels mehr reagieren konnte. (dw)

Die möglichen Aufstellungen. Grafik: BaZ