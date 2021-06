Das Ranking der Schweizer Triumphe - Keine Frage – das ist der grösste Sieg «ever»

Die 10 grössten Schweizer Triumphe – Keine Frage – das ist der grösste Sieg «ever» Der Coup gegen Weltmeister Frankreich ist der grösste Erfolg eines Schweizer Nationalteams. Aber welche Triumphe schaffen es sonst noch in die Top 10? Dominic Wuillemin

Nach dem gehaltenen Elfmeter gegen Frankreich gibt es bei den Schweizern und ihren Fans kein Halten mehr. Foto: Vadim Ghirda (Keystone)

Rang 10 – die Ausnahme in der Tristesse

In Zeiten, in denen sich die Schweiz immer für die grossen Turniere qualifiziert, ist die Tristesse, die in den Siebzigern und Achtzigern rund um das Nationalteam herrscht, schwer greifbar. Die Schweizer zählen zu den Kleinen, letztmals waren sie 1966 an einer Endrunde dabei.

Umso grösser ist dieser Sieg im Mai 1981 in Basel gegen England mit seinem Star Kevin Keegan. Nach einer halben Stunde führt die Schweiz dank Toren von Fredi Scheiwiler und Claudio Sulser 2:0. Englische Fans werfen Flaschen aufs Spielfeld, die Polizei muss einschreiten. Mehr als der Anschlusstreffer gelingt den Gästen vor 40’000 Zuschauern nicht. Und doch geht die Schweiz in der Qualifikation am Ende leer aus. Erst 13 Jahre später wird sie wieder einmal ein grosses Turnier bestreiten.