Hilfe für Grenzgänger in Basel – Keine Diskriminierung wegen Homeoffice Die Industrie- und Handelskammern am Hoch- und Oberrhein verlangen von der Europäischen Kommission, dass die Sozialversicherungspflicht mit dem Arbeitsort gekoppelt wird. Kurt Tschan

Die Corona-Pandemie hat die Vorzüge von Homeoffice offengelegt. Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden soll für Grenzgänger auch in Zukunft flexibel gehandhabt werden. Foto: Keystone

72’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Nordwestschweiz erhalten Unterstützung. Sie sollen wegen Homeoffice keine Probleme mit den Sozialversicherungen in ihrem Wohnland erhalten. Die Handelskammer beider Basel sowie acht weitere Kammern am Hoch- und Oberrhein auf deutscher und französischer Seite verlangen in einem gemeinsamen Brief an Nicolas Schmidt, dem EU-Kommissär für Beschäftigung und soziale Rechte, dass die Homeoffice-Pflicht für Grenzpendler auch weiterhin ausgesetzt bleibe, um Lohneinbussen zu vermeiden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Bei uns in der Region leben und arbeiten die Menschen zusammen, als gebe es keine Grenze.» Stefan Auer, Präsident der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein

Arbeitnehmende, die von den schweizerischen Sozialversicherungen profitieren wollen, müssen hier auch tatsächlich arbeiten. Homeoffice ist bis dato nur bedingt erlaubt. Die Europäische Union schreibt vor, dass Grenzgänger, die mehr als 25 Prozent ihres Pensums in den eigenen vier Wänden bewältigen, nicht bei der Ausgleichskasse in der Schweiz, sondern beim ausländischen Sozialversicherungsträger in ihrem Wohnland versichert sein müssen. Für AHV und BVG ist dann nicht mehr die Schweiz zuständig, sondern das Wohnland.

Die Handelskammern gehen mit ihren Forderungen jetzt noch weiter. Damit Arbeitspendler und deren Arbeitgeber auch weiterhin die Vorteile des mobilen Arbeitens nutzen können, pochen sie auf eine Flexibilisierung der erlaubten 25 Prozent. Bei der Überarbeitung der Verordnung sollen die positiven Auswirkungen für die Unternehmen der eng verflochtenen trinationalen Metropolregion Oberrhein erhalten bleiben. Sie plädieren dafür, dass die Sozialversicherungspflicht in Zukunft am Arbeitsort gilt – unabhängig von der Arbeitszeit im Homeoffice.

Anspruchsvolles Unterfangen

«Bei uns in der Region leben und arbeiten die Menschen zusammen, als gebe es keine Grenze», sagte der Präsident der IHK Südlicher Oberrhein, Stefan Auer, diese Woche an einem Treffen der Kammern in Basel. «Da wäre es nur angemessen, dass für alle Mitarbeitenden die gleichen Regeln fürs Homeoffice gelten.» Wichtig für die Handelskammer beider Basel ist zudem, dass während der Homeoffice-Pflicht auch positive Effekte auf Verkehrsströme und die Umwelt spürbar waren.

So einfach, wie es sich die Handelskammern vorstellen, dürfte das Unterfangen aber nicht werden. So erklärte Daniela Beck, Rechtsanwältin beim Basler Arbeitgeberverband, dieser Tage dieser Zeitung, dass eine Anpassung ein grösseres Unterfangen darstellen würde. Dieses würde auch viele weitere rechtliche Fragen bezüglich der Grenzgänger mit sich ziehen.

Eine dieser Fragen sei das Steuerrecht. «Die unkomplizierten Verlängerungen der Ausnahmeregelungen aufgrund der Covid-19-Einschränkungen waren deshalb bedeutend», ist sie überzeugt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wiederum hat ebenfalls gegenüber dieser Zeitung den Grenzregionen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Beziehungen zur Europäischen Union eingeräumt und sie aufgefordert, Botschafter in ihren Hauptstädten zu werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.