Experte warnt vor Corona-Panik – Keine Angst vor der Mutation Ein deutscher Epidemiologe glaubt nicht, dass die Corona-Varianten die Fallzahlen ansteigen lassen. Daten aus Irland, Grossbritannien und Südafrika geben ihm Recht. Andreas Frei

Entwarnung vor den Varianten: Erhöhte Infektionsraten bei Kindern liegen nicht vor, sagt ein deutscher Experte. Foto: Pablo Gianinazzi (Ti-Press/Keystone)

Mit den Coronavirus-Mutationen droht eine dritte Welle, die Fallzahlen werden «explodieren». So mahnte die Schweizer Taskforce zur Vorsicht vor den neuen Varianten, die in Südafrika, Grossbritannien oder zuletzt Brasilien entdeckt wurden. Vor allem die britische Mutation breitet sich in der Schweiz derzeit stark aus und dürfte bald über 50 Prozent aller Infektionen ausmachen. Diese Version soll 40 bis 70 Prozent ansteckender sein, dem Land droht also Ungemach.

Denn bislang stimmt die Vorhersage der Taskforce, die bisherige Variante ist auf dem Rückzug, B.1.1.7, wie die britische Mutation heisst, nimmt Fahrt auf.