Neuausrichtung der Partnerschaft – Kein neuer Flirt mit Basel-Stadt Die Regierung des Kantons Baselland sieht keinen Änderungsbedarf in der Frage der Zusammenarbeit mit anderen Kantonen. Thomas Gubler

Der Auftrag zur Neuausrichtung der Partnerschaft geht auf die Fusionsabstimmung zurück. Luzia Hunziker

Da hat sich die Baselbieter Regierung aber Zeit gelassen mit ihrem dieser Tage erschienenen Bericht über eine allfällige Neuausrichtung der Partnerschaft mit anderen Kantonen. Ziemlich genau fünf Jahre ist es nämlich her, dass der Landrat im März 2015 ein entsprechendes Postulat des früheren Landrats und FDP-Fraktionschefs Rolf Richterich überwiesen hat. Und wer sich von besagtem 40 Seiten starkem Bericht etwas Neues erhofft hat, wird erst noch enttäuscht: Eine breit angelegte Neuausrichtung der partnerschaftlichen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dränge sich nicht auf, schlussfolgert die Regierung. Vielmehr zeigt sie sich überzeugt, dass die bisherige «erfolgreich weitergeführt und weiterentwickelt werden kann. In bewährten Strukturen, pragmatisch und zielgerichtet!» Alt-Landrat Rolf Richterich kann dieses Fazit nicht ganz nachvollziehen.

Das Postulat des Laufentalers geht zurück auf die Abstimmung vom 28. September 2014 über die Fusionsinitiative, die vom Baselbieter Stimmvolk deutlich mit 68,3 Prozent Nein- und 31,7 Prozent Ja-Stimmen abgelehnt worden war. Einen Monat später reichte Rolf Richterich ein Postulat mit folgendem Wortlaut ein: «Die Regierung des Kantons Baselland wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den anliegenden Kantonen und dem benachbarten Ausland den Partnerschaftsbericht (aus dem Jahr 2003) zu überarbeiten und dem Landrat vorzulegen.»

Richtig antizipiert

Was die Regierung nun dem Landrat vorlegt, ist eine Auslegeordnung über die partnerschaftlichen Aktivitäten der letzten 15 Jahre, insbesondere natürlich mit Basel-Stadt. Und sie macht dabei sehr schnell klar, dass vom damals eingeschlagenen Kurs nicht abgewichen werden soll. «Der vorliegende Bericht zeigt auf, dass der Partnerschaftsbericht aus dem Jahr 2003 die Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit richtig antizipiert hat», schreibt die Regierung.

Organisation und Prozesse der Partnerschaft zwischen Basel-Stadt und Baselland seien gut etabliert und hätten sich über die Zeit bewährt. Als Indiz dafür wird die Erhöhung der Finanzströme zwischen den beiden Basel von 221 Millionen Franken im Jahr 2002 auf 419 Millionen 16 Jahre später genannt. Es seien grosse Projekte im Bereich der Bildung und der Gesundheit realisiert worden. Nach dieser intensiven Phase folge jetzt eine solche der Konsolidierung. Dabei stehe die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Universität und der Spitäler im Vordergrund. Dabei wird die Ablehnung der Spitalfusion in Basel-Stadt allerdings etwas gar diskret behandelt.

«Tragfähig und geeignet»

Die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt steht im Bericht mit Abstand an erster Stelle. Diese sei nicht zu vergleichen mit der Zusammenarbeit mit anderen Kantonen in der Nordwestschweiz. Allein schon deshalb nicht, so die Regierung, weil von den Kantonen Aargau, Solothurn und Jura nur Teilgebiete zu dieser Region gehörten. Übers Ganze gesehen aber weiss die Baselbieter Regierung mehr als 15 Jahre nach Publikation des Partnerschaftsberichts von 2003 praktisch nur Positives zu vermelden. Die Strukturen seien auch für die künftigen Jahre «tragfähig und geeignet», sodass man keine Neuausrichtung vornehmen müsse.

Der Urheber des Postulats kann sich dieser Beurteilung nicht anschliessen und reagiert ziemlich enttäuscht auf den Bericht. «Die Regierung ist ganz offensichtlich nicht willens, etwas infrage zu stellen oder gar zu ändern», sagt der Laufentaler, der vor knapp einem Jahr aus dem Landrat ausgeschieden ist. Nur schon die unterschiedliche Vorgehensweise in der Corona-Krise zeige, dass die Partnerschaft mit Basel-Stadt nicht eben glänzend funktioniere. Auch dass die Regierung 40 Seiten brauche, um darzulegen, dass sie nichts ändern wolle, werfe die eine oder andere Frage auf.

,