Landrat stützt John Häfelfinger – Kein Lohndeckel für den BLKB-Boss Trotz Kritik am CEO der Bank wird der Lohn nicht halbiert. Bürgerliche befürchteten, dass künftig weitere «Staatslöhne» angepasst würden.

Er muss nicht um seinen Lohn fürchten: BLKB-CEO John Häfelfinger. Foto: Markus Forte

John Häfelfinger darf die nächsten Ferien beruhigt planen.

Das Baselbieter Parlament lehnte einen Lohndeckel für ihn, den CEO der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), knapp ab. Ende April reichte Marco Agostini, Landrat der Grünen, einen Vorstoss ein, worin er forderte, dass der Banker statt wie letztes Jahr 1,1 Millionen Franken künftig in etwa das Doppelte eines Regierungsratslohns erhalten soll – also rund 600’000 Franken.

Für Agostini ist klar: Der Boss verdient zu viel. «Wenn ich die Löhne eines Regierungs- oder Bundesrats mit dem des Bankenchefs vergleiche, stimmt für mich etwas nicht.»

Branche gebe Lohn vor

Komplett anders sahen das die Bürgerlichen. Saskia Schenker (FDP) betonte: «Für uns stellt sich die Grundsatzfrage: Wollen wir künftig in alle Staatslöhne eingreifen – in die von Uniprofessoren, von Ärzten?» Für sie steht ausser Frage, dass dies nicht Aufgabe der Politik sei. Den Lohn eines Bankenchefs gebe die Branche vor, der Bankrat schaue als Eigner für die Verhältnismässigkeit.

Und: «In der Branche liegt der Lohn des BLKB-CEO im Mittelfeld, ist also völlig fair», so Schenker. Unterstützung erhielt die Freisinnige von Markus Brunner (SVP). Er sagte: «Eine willkürliche Deckelung ist nicht zielführend und entgegen einer marktführenden Freiheit.»

Agostini durfte sich indes auf den linken Kompagnon, die SP, verlassen, die seinem Vorhaben nebst vereinzelten bürgerlichen Abweichlern Gehör schenkte. Ronja Jansen bekräftigte sein Begehren und sprach von einer «moderaten» Einschränkung. Und Parteikollege Urs Kaufmann kritisierte, «die Bankenbranche hat bei den Löhnen die Bodenhaftung verloren».

Kein Platz für unterschwellige Kritik

Die Kritik an John Häfelfinger: Sie kommt nicht von irgendwoher. Die BLKB und ihre Tochterfirma, die Digitalbank Radicant, haben durchaus chaotische Zeiten hinter sich. Im Fokus stand vor allem das Fiasko um Radicant und die Nicht-Kommunikation des CEO, auf die er sich seit Monaten verlässt. Dazu kommt das Debakel um die Credit Suisse.

Auch Bürgerliche äusserten in der Vergangenheit daher bereits Bedenken. So forderte SVP-Mann Peter Riebli «eine vertrauensvolle und offene» Herangehensweise der Staatsbank. Würde sich die BLKB dem verweigern, «werden wir Vorstösse lancieren müssen», kündigte er an.

Zum aktuellen Geschäft sagte er jedoch: «Wir reden nicht über die Qualität unseres CEO, sondern nur über den Lohn, den ein BLKB-Chef verdienen soll. Jetzt – und in zehn Jahren. Da ist kein Platz für unterschwellige Kritik.»

Einen weiteren Vertrauensbeweis gab der Landrat schon am Donnerstagmorgen, als der Geschäftsbericht der BLKB fürs letzte Jahr stillschweigend abgesegnet wurde. Darin hat die Bank einen Gewinn von 144 Millionen Franken ausgewiesen.

Aber auch wenn dieser Topwert für die Bank und ihren Boss Häfelfinger spricht, dürfte das Gerede um ihn vorläufig nicht abreissen.

