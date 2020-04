Deutscher Zoll verhindert Einreise – Kein Kontakt zu Lupo Viele Schweizer Besitzer haben ihre Pferde in Südbaden oder im Elsass stehen. Auch wenn es sich um Tiere handelt, die Bewegung und Pflege brauchen – Besitzer dürfen nicht zu ihnen. Mischa Hauswirth

Gabriele hat ihr Pferd Lupo in Weil am Rhein stehen. Sie kann es jetzt nicht mehr wie früher umsorgen – die Grenzschliessung kennt kein Herz für Tiere und kein Tierschutzgesetz.

Gabriele ist eine von vielen, die sich in einer Facebook-Gruppe «Corona Pferdehilfe Grenznah» zusammengeschlossen haben, weil sie unter der aktuellen Situation leiden und nicht wissen, was sie tun sollen. Als die Politik die Landesgrenzen schloss und die Menschen in ihre eigenen vier Wände verwies, wurde etwas nicht bedacht: Dass davon auch Pferdebesitzer betroffen sein werden. «Laut Tierschutzgesetz müssen Pferde ausreichend kontrolliert bewegt werden», sagt Gabriele, die in der Region Basel wohnt und ihr Pferd in Weil am Rhein stehen hat. «Hochgezüchtete Sportpferde, auch Freizeitpferde, kann man nicht sich selbst überlassen und nur auf die Weide stellen. Die Verletzungsgefahr ist sehr gross.» Zudem müssten gerade ältere Pferde aus gesundheitlichen Gründen kontrolliert bewegt werden, erzählt Gabriele. Wenn das nicht passiert, können sich Gebrechen verstärken oder das Tier kann ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. «Dann gibt es auch Pferde, die täglich auf Medikamente angewiesen sind.»