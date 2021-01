Trotz 10 Mutations-Fällen seit November – Kein Hotspot in Basel – ist das mutierte Virus doch nicht so gefährlich? Die neue Corona-Variante ist seit rund zwei Monaten in Basel, fünf Fälle ereigneten sich gar an Schulen. Dennoch kam es nach aktuellem Kenntnisstand zu keinem Ansteckungsherd. Was sind die Gründe dafür? Robin Rickenbacher

Im Baselbiet müssen aufgrund der Mutation in Primarschulen Masken getragen werden, Basel-Stadt kennt eine solche Regel nicht. Foto: Raphael Moser/Tamedia

Die Virusmutationen bestimmen seit Tagen die nationale Corona-Politik. Immer mehr Fälle der nach aktuellen Erkenntnissen ansteckenderen Virusformen werden aus fast allen Landesteilen gemeldet. In 17 Kantonen wurde die britische oder die südafrikanische Variante bereits nachgewiesen.

Bekannt ist seit kurzem auch, dass zumindest die britische Variante bereits Ende Oktober im Land war. Dies ergab eine Prüfung älterer Proben im Kanton Waadt. Die Suche nach Übertragungsketten förderte dabei keinen weiteren Fall zutage.

Nicht ganz so lange, aber doch länger als bis anhin vermutet, befindet sich die Mutation auch in Basel-Stadt. Bei Untersuchung von älteren Corona-Tests stiess man auf insgesamt zehn Fälle, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage bestätigt: acht mit der britischen Variante, zwei mit der südafrikanischen. Der älteste datiert vom 27. November, die neusten von Anfang Januar. Alle betroffenen Personen sind inzwischen auskuriert, ein aktiver Fall ist den Behörden nicht bekannt. Interessant ist, dass fünf der positiven Fälle sich an Primarschulen ereigneten: Drei Schüler und zwei Lehrpersonen waren betroffen.