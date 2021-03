Hauchdünn abgelehnt – Kein Herz für Basler Corona-Arbeitslose Grossratspräsident David Jenny fällt den Stichentscheid: Die Arbeitslosengelder bleiben auch während der Pandemie bei maximal 80 Prozent des vorherigen Einkommens. Jan Amsler

David Jenny musste am Mittwoch zum ersten Mal als Grossratspräsident einen Stichentscheid fällen. Foto: Nicole Pont

Alle Augen sind auf David Jenny gerichtet. Der Grossratspräsident und damit höchste Basler muss seinen ersten Stichentscheid fällen. Die Meinung scheint gemacht, er wirkt ruhig, gefasst. Und schickt voraus: Er werde so stimmen, wie er es als gewöhnlicher Grossrat auch machen würde. Spätestens jetzt ist auch der letzte Hoffnungsschimmer der Ratslinken erloschen. Jenny, der Freisinnige, stimmt bürgerlich. Und das heisst im konkreten Fall: Die Sozialgelder für Corona-Arbeitslose in Basel-Stadt werden nicht aufgestockt.

Zuvor an diesem Mittwoch haben die Politikerinnen und Politiker im Grossen Rat verhältnismässig kurz, aber engagiert über die entsprechende Motion der SPlerin Toya Krummenacher debattiert, die eine temporäre Krisenregelung verlangte. Die Abstimmung resultierte schliesslich in einem 46-gegen-46-Stimmen-Entscheid bei vier Enthaltungen.

Arbeitslosigkeit so hoch wie seit 2010 nicht mehr

Die Argumente der Linken lauten so: Die Corona-Unterstützungsmassnahmen zugunsten der Wirtschaft reichen leider nicht, um eine pandemiebedingte Arbeitslosigkeit abwenden zu können. Das belegen auch die Zahlen: Die Arbeitslosenquote in Basel-Stadt liegt seit März 2020 konstant über 3,5 Prozent, in den vergangenen Monaten gar über 4 Prozent – eine so hohe Zahl wie seit 2010 nicht mehr. Darum soll die Differenz zwischen dem Arbeitslosengeld und dem früheren Lohn für jene, die weniger als 4340 Franken verdient haben, kompensiert werden. Normalerweise bezahlt die Sozialversicherung nur maximal 80 Prozent des vorherigen Lohnes. Die betroffenen Menschen kommen nun «brutal in Säich», wie Jérôme Thiriet vom Grün-Alternativen Bündnis sagt.

Die Bürgerlichen konnten der Idee nichts abgewinnen. Das Sozialsystem sei auch auf solche Situationen ausgerichtet, und wenn, dann müsste so eine temporäre Krisenregelung national und nicht nur kantonal definiert werden.

Grünliberale stimmen bürgerlich

David Jenny hat zwar den Stichentscheid getroffen, doch letztlich waren die Grünliberalen für die Ablehnung der Motion ausschlaggebend, die sich auf die Seite der Bürgerlichen gestellt haben. Fraktionspräsident David Wüest-Rudin sagte, eine isolierte Basel-Lösung würde neue Ungerechtigkeiten schaffen und dem Sozialsystem als Ganzes schaden.

Die Regierung zeigte sich indes linker als das Parlament und empfahl, die Motion zur Stellungnahme zu überweisen. Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter von der SP sagte, dass die Auswirkungen der Krise sozial ungleich verteilt seien. Ausserdem sei davon auszugehen, dass sich der Effekt auch auf die Sozialhilfe auswirken werde, auch wenn sich dies Stand heute noch nicht niedergeschlagen habe.

Die Motion hätte noch Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung gelassen, doch die Grünliberalen und Grossratspräsident Jenny liessen sich nicht mehr umstimmen.