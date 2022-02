Swisscom-Funkloch in Basels City – Kein Gesuch für eine neue Natel-Antenne eingegangen Der Kanton besitzt rund um den Basler Marktplatz zahlreiche Liegenschaften. Doch beim zuständigen Amt hat man keine Kenntnisse von den Problemen der Swisscom. Alexander Müller Karoline Edrich

Künftig im Funkloch: Der Swisscom-Shop in Basel – und das Rathaus. Foto: Dominik Plüss

Noch vor zwei Wochen lobte sich die Swisscom überschwänglich selbst. Man tue alles, um das «Netzerlebnis» für die Kunden zu verbessern, teilte der Mobilfunkanbieter via Medienmitteilung mit. Kein Anbieter habe zudem eine so gute Netzabdeckung. In Basel wird diese Erzählung jedoch Löcher erhalten. Funklöcher, um genau zu sein. Am 23. Februar wird in Basel die Antenne auf dem Globus-Dach entfernt. Für Swisscom-Kunden, die in der Umgebung wohnen, wirken die Slogans des Unternehmens daher wie blanker Hohn. Statt «Netzerlebnis» droht ihnen Netzausfall.