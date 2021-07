Super League – Kein Geschenk für den Aufsteiger – Basel schlägt GC Die Grasshoppers verlieren ihr erstes Spiel als Aufsteiger. Der FC Basel ist das effizientere Team. Wir haben live getickert. Florian Raz

Basler Jubel: Der FCB gewinnt sein Startspiel gegen die Grasshoppers. (Foto: Keystone)

Irgendwie bringt die Szene den ganzen Nachmittag auf den Punkt. Edon Zhegrova wackelt auf Toti Gomes los. Der Basler verdribbelt sich, er bleibt am souveränen GC-Verteidiger hängen. Aber dann verliert der Portugiese kurz die Konzentration, er lässt sich den Ball wieder abluchsen. Zhegrova flankt, in der Mitte trifft Sebastiano Esposito bei seinem Ligadebüt mit dem Kopf. Es steht 2:0 für den FC Basel, der Deckel ist in der 70. Minute drauf auf dem Spiel.

Die Grasshoppers wirken in diesem Spiel wie Gomes: eigentlich bereit, eigentlich stabil und gut aufgestellt. Sie sind die aktivere, lange auch die besser organisierte Mannschaft. Zumindest, wenn man die Zonen ausnimmt, in denen gemeinhin Fussballspiele entschieden werden. Und das ist nun mal in den beiden Strafräumen.

Genau dort sündigt GC. Genau dort zeigt der FCB seine Klasse. Da ist einerseits Heinz Lindner im Basler Tor. Der Mann, der mit GC einst abgestiegen ist, lässt seinen Ex-Club nach dem Wiederaufstieg verzweifeln. Aber da sind halt auch die Abschlüsse der Grasshoppers, denen die gewisse Präzision fehlt. Und wenn es nur Zentimeter sind, die bei Petar Pusics Pfostenschuss in der 75. Minute fehlen.

Die Basler wirken in ihrem 4-4-2 lange Zeit etwas arg statisch. Sie werden immer wieder von den Grasshoppers zwischen den Linien erwischt und müssen darum häufig zu Fouls greifen, die zu vielen Verwarnungen führen. Schnell müssen Taulant Xhaka und Pajtim Kasami aufpassen, weil sie verwarnt sind.

Die Basler wanken, aber sie fallen nicht. Als der auffällige Flügel Bendeguz Bolla kurz vor der Pause für GC trifft, wird das Tor zurecht aberkannt. Der Ungar war etwas zu früh gestartet.

Und dann kommt die Phase, in der Captain Valentin Stocker die Sache in die Füsse. Er steigert die Aggressivität. Und er schlägt die Freistossflanke, die zum ersten Tor führt. Passend aus GC-Sicht, dass es mit Leonardo Campana ein Zürcher ist, der ins eigene Tor ablenkt.

Es ist eine harte Bestrafung für die Grasshoppers in der 54. Minute. Und von der erholen sie sich bis am Ende nicht mehr. GC-Captain Amir Abrashi sagt danach: «Wir haben eine mutige Truppe, das heute macht weh. Aber es fehlt uns halt das Tor.»

Patrick Rahmen gibt seinerseits zu: «Sicher habe ich es mir über weite Strecken anders vorgestellt. Wir hatten zu viele Fehlpässe.» Aber der FCB-Trainer stellt auch fest: «Wir haben nicht so gut gespielt und trotzdem gewonnen – das spricht auch fürs Team.»

LIVE TICKER BEENDET Basel gewinnt Aus, aus, das Spiel ist aus! Der FC Basel gewinnt 2:0. 86' Riesenchance da Silva Das wird den GC-Fans ganz besonders weh tun: Ausgerechnet ihr ehemaliger Goalie Heinz Lindner spielt heute ganz gross auf. Jetzt rettet er gegen einen Schuss von da Silva aus zwölf Metern. Der Abschluss ist ganz okay. Flach, nach unten links. Aber eben nicht präzise genug, um den österreichischen Keeper zu bezwingen. Anschliessend sehen Gomes und Arigoni Gelb für Fouls. 85' Cabral vergibt GC steht jetzt sehr hoch. Das nützt der FCB fast aus. Aber Cabral kommt etwas in Rücklage bei seinem Abschluss und trifft das Tor nicht. 85' Wechsel Basel Torschütze Esposito geht raus, für den Stürmer kommt Innenverteidiger Cömert. 79' Doppelwechsel GC Demhasaj und da Silva kommen bei GC für Pusic und Abrashi. Trainer Contini versucht, seine Offensive noch einmal neu zu beleben. 77' Wechsel FCB Sergio Lopez kommt für Michael Lang auf die Position des rechten Verteidigers. 77' GC und das Picknick Ach, GC. Die Grasshoppers kommen mir vor wie jemand, der sich eine Woche lang auf ein Picknick vorbereitet hat. Wunderbare Salate sind da. Frischer Holundersirup. Schaumwein. Erdbeeren. Alles, was es braucht. Die Decke ist ausgebreitet, alles ist bereit für den schönen Sonntag. Und dann kommt Onkel Peter, der eigentlich gar nicht eingeladen war. Bringt drei lauwarme Bierflaschen mit. Frisst alles weg, wirft die Erdbeeren um, macht schlechte Witze. Und als er endlich weg ist, kommt das Gewitter mit Hagel. 75' Pfostenschuss Pusic Erst hatten sie kein Glück. Jetzt kommt auch noch Pech dazu: Petar Pusic trifft mit einem tollen Schlenzer nur den Pfosten. 72' Millar für den FCB Basel wechselt. Captain Stocker hat sein Tageswerk beendet. Für ihn kommt Neuzugang Millar. 70' Zweites Basler Tor Und jetzt ist es doch ein guter Tag im Büro für Sebastiano Esposito: Der Basler Stürmer trifft mit dem Kopf. Und er tut das, weil Toti Gomes einen Bock schiesst. Erst gewinnt er den Ball gegen den dribbelnden Zehgrova. Aber dann fühlt er sich zu sicher – und lässt sich von Zehgrova das Spielgerät wieder wegnehmen. Und für einmal dribbelt Zhegrova nicht. Er nimmt die einfache, die logische Lösung: Er flankt perfekt auf den frei stehenden Esposito. Und der hat keine Mühe aus naher Distanz zu treffen. 68' Gelb Quintilla Wer im defensiven Mittelfeld des FCB spielt, der holt sich heute eine Verwarnung ab. Jetzt sieht auch Quintilla Gelb. Neuerung hier: Er erhält sie nicht für ein Foul. Sondern, weil er den Abstand beim anschliessenden Freistoss nicht eingehalten hat. 66' Chance Herc Also dieser Bolla, dieser rechte Aussenverteidiger der Grasshoppers, weiss zu gefallen. Jetzt gerade eine tolle Flanke auf die andere Seite, auf Herc. Der kommt völlig frei zum Kopfball. Allerdings von recht weit vom Tor weg und aus spitzem Winkel. Am Ende landet der Ball nicht mal beim Goalie, sondern in den Beinen eines Basler Verteidigers. Und Aussenverteidiger und Bolla: Der Ungar ist einfach der Mann, der die ganze rechte Seite beackert in diesem System mit drei Innenverteidigern. 3400 Fans … Es sind nur 3400 Zuschauer im Stadion. Und die Kurven singen draussen vor der Tür. 61' Wechsel GC Djibril Diani geht raus, nachdem er Quintilla grade noch auf den Fuss getreten war. Für ihn kommt Dominik Schmid. 54' Tor für den FCB Da ist jetzt etwas Glück dabei: Valentin Stocker darf einen Freistoss zweimal treten, weil der Ball bei der ersten, verunglückten Flanke noch nicht frei gegeben war. Der zweite Ball ist besser – und es ist Leonardo Campana, der die Kugel leicht, aber entscheidend ablenkt. Ins eigene Tor. Der FCB führt bei den Grasshoppers 1:0. Nicht unbedingt verdient. Aber faktisch. 52' Zehgrova und die Wand Bei Edon Zhegrova fragt man sich ja manchmal, ob er weiss, dass es oft einfache Lösungen sind, die genial funktionieren. Hier wieder so ein Beispiel, bei dem er das Dribbling gegen drei versucht, anstatt einfach den Ball dem frei stehenden Mitspieler zu geben. Ich als Nebenmann würde mit den Zähnen knirschen. 50' Schwerer Tag für Esposito Es ist bislang kein einfacher Tag im Büro für den neuen FCB-Stürmer Sebastiano Esposito. Oft weicht er auf die Flügel aus, um wenigstens ab und an einen Ball berühren zu dürfen. Dann wird er aber entweder hart angegangen. Oder es missrät ihm die Ballannahme. 47' Schuss Lenjani GC hat jetzt beschlossen, dass diese Basler zu knacken sind. Jetzt ist es Lenjani, der aus sehr guter Position zum Schuss kommt. Der FCB-Stürmer Cabral (!) bringt gerade noch so eine Zehe dazwischen und lenkt neben das Tor. Sehr starker Beginn von GC. 46' Schuss Herc Kaum hat die zweite Halbzeit begonnen, kaum hat der FCB zwei Neue gebracht, da kommt schon die erste Chance. Aber es ist eine für GC: Herc schiesst aus der Drehung, Lindner wehrt stark zur Ecke. Weiter geht es Die zweite Halbzeit läuft. Der FCB bringt Jordi Quintilla und Edon Zhegrova für Taulant Xhaka und Darian Males. Es sind jeweils positionsgetreue Wechsel. Und wir warten weiterhin auf das erste Tor der Partie. Mehr anzeigen

Fehler gefunden?Jetzt melden.