Naturschützer halten dagegen – Kein Freibrief für Bauprojekt La Colline Die Fondation Franz Weber kämpft weiter: Das Bundesgerichtsurteil enthalte keine Rechtfertigung, die Schwinbach-Aue in Arlesheim zu gefährden. Daniel Aenishänslin

Naturschützerinnen und -schützer kämpfen gegen die Zerstörung der Schwinbach-Aue in Arlesheim. Doch das Bundesgericht liess sich auch von sieben Gutachten nicht auf ihre Seite bringen. Foto: Lucia Hunziker

Was sich mit dem Bundesgerichtsentscheid liest, als wäre der Schlussstrich nun gezogen, ist vielmehr das Signal, das die nächste Runde ankündigt. «Ich bedaure diesen Entscheid sehr, weil es eine Tatsache ist, dass das Naturschutzgebiet geschädigt wurde», sagt Jennifer Mc Gowan von der Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim. Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion gab bekannt, dass das Bundesgericht die Beschwerde der Stiftung Helvetia Nostra abgelehnt hat, die Quartierpläne Uf der Höchi II und Schwinbach Süd unter Naturschutz zu stellen. Durch das Bauprojekt La Colline in Arlesheim gelangte unter anderem mehrfach giftiges Betonwasser in das benachbarte Naturschutzgebiet.