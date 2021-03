Vor dem Spiel

Europäisch freut sich YB auf das Achtelfinal-Duell in der Europa League von nächster Woche gegen Ajax Amsterdam. In der Meisterschaft liegen die Berner zwar weiterhin mit grossem Abstand an der Spitze, zuletzt gab es aber nur noch zwei Unentschieden. Ein 1:1 gegen Basel und ein 2:2 gegen Luzern.

Abgesehen davon ist Sportchef Christoph Spycher dank der guten Arbeit einmal mehr in den Fokus ausländischer Clubs geraten. «Wuschu», wie Spycher genannt wird, bekannte sich jedoch in dieser Woche zu YB. Er werde auch nächste Saison Sportchef sein, sagte der ehemalige Internationale.