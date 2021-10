Spektakelstürmer Linus Omark – Kehrt der Topskorer aus Angst nie mehr in die Schweiz zurück? Keiner kann am Puck mehr als Linus Omark, kaum einer ist neben dem Eis so verletzlich. Der Schwede ist Segen und Risiko für sein Team zugleich. Marco Keller

So kennen wir ihn auf Schweizer Eis: Linus Omark zieht im Playoff-Final in diesem Frühling dem Zuger Jan Kovar davon. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Wer einen Abend lang seine Highlights anschauen will, darf für diese Stunden keine anderen Pläne haben. Er stellt Sachen mit dem Puck an, die sich ein normaler Mensch nicht einmal in den kühnsten Träumen vorstellen kann. Er täuscht die gegnerischen Verteidiger in Serie, narrt Torhüter, erzielt Tore aus den unmöglichsten Winkeln und Positionen. In einer Situation umkurvte er das gegnerische Tor sogar zweimal und traf dann noch. Kurzum: Linus Omark ist der Spektakelmacher schlechthin auf europäischem Eis, seit mehr als fünfzehn Jahren verzaubert er in Rinks zwischen der Schweiz, Schweden, Finnland und Russland.