Fabian Freis Rolle als Ersatzspieler

In den letzte Wochen war Captain Fabian Frei in einer ungewohnten Situation. Erstmals in seiner Zeit beim FCB ist er verzichtbar. Im Vorfeld zur Partie gegen Bratislava äusserte sich der Routinier erstmals zu seiner neuen Lage. Und er sagte: «Auf dem Platz gefällt es mir besser.» Aber der Trainer habe ihm einige Gründe mitgeteilt und damit sei für ihn die Sache geritzt.