Bronze-Schwimmer Jérémy Desplanches – Kaum Pausen, kaum Regeneration, Desplanches arbeitet «wie ein Tier» Weil ihn sein Trainer bei Olympia enttäuschte, entschied sich der Genfer für einen neuen. Der ist so unerbittlich wie erfolgreich. Monica Schneider

Der grösste Moment der Karriere: Jérémy Desplanches gewinnt an den Spielen in Tokio Bronze über 200 m Lagen. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Er ist müde nach Uster gekommen, sehr müde. Und nach seinem ersten Rennen an den Schweizer Meisterschaften sagt Jérémy Desplanches: «Du kommst als Olympiabronze-Gewinner hierher, man sieht dich als Helden, und dann schwimme ich einen solchen Mist!» Der Genfer schüttelt den Kopf und ärgert sich über seine enttäuschende Zeit. Er weiss jedoch genau, dass er sich daran wird gewöhnen müssen – aus dem Training heraus Wettkämpfe zu schwimmen. Denn seit den Spielen in Tokio und seinem Coup über 200 m Lagen ist alles anders. Gewollt hat er das selbst so.