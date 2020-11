Abdankungen in Corona-Zeiten – Kaum noch würdige Abschiede auf dem Friedhof Hörnli Aus Angst vor der Pandemie sollen immer mehr Angehörige darauf verzichten, für ihre Verstorbenen Beerdigungen mit Abdankungsfeiern samt Reden und Musik abzuhalten. Dies berichten professionelle Trauerrednerinnen. Simon Erlanger

Die Abdankungshallen des Friedhofs Hörnli werden wegen Corona immer seltener genutzt, stellen professionelle Trauerrednerinnen fest. Die für den Friedhof zuständige Stadtgärtnerei dementiert. Foto: Archiv Tamedia

So etwas hat Béatrice Dürrenberger noch nicht erlebt: Seit fast zwei Monaten wird die zertifizierte Trauerrednerin nicht mehr zu Trauerfeiern aufgeboten. Offenbar würden in Basel zurzeit kaum noch Abdankungen in würdigem Rahmen mit Reden und Musik stattfinden, sagt Dürrenberger zur BaZ.

Seit 2015 ist die Journalistin als Trauerrednerin tätig. Dabei bietet sie von Behördengängen, der Erstellung von Todesanzeigen, der Gestaltung und Organisation einer Trauerfeier über die auf den Verstorbenen persönlich zugeschnittene Trauerrede bis hin zur Begleitung der Angehörigen zur Grablegung, Urnenbeisetzung oder Verstreuung der Asche ein umfassendes Paket an. Im Zentrum steht aber die Trauerrede.