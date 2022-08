Konfrontation mit China – Kaum in Taipeh gelandet, erschien die Pelosi-Erklärung in der «Washington Post» Die Demokratin Nancy Pelosi erklärt in der US-Zeitung ihren Besuch in Taiwan mit klaren Worten – und verärgert damit auch Joe Biden. Die US-Regierung versucht sich an Schadensbegrenzung. Christian Zaschke aus New York

Sprach deutliche Worte in ihrem Artikel: die Nummer drei in der US-Politik, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, bei ihrer Ankunft in Taipeh. Foto: AFP

Sollten noch irgendwelche Zweifel daran bestanden haben, dass Nancy Pelosis Besuch in Taiwan von langer Hand geplant war, so hatten sich diese am Dienstag erübrigt. Ihr Flugzeug hatte am sehr späten Abend Ortszeit kaum den Boden des Flughafens in Taipeh berührt, da erschien auf der Homepage der «Washington Post» ein von Pelosi gezeichneter Artikel, in dem sie die Beweggründe für ihren Besuch darlegt.

Tagelang hatte es Wirbel um die Frage gegeben, ob die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses tatsächlich in Taiwan haltmachen würde. Aus dem Weissen Haus verlautete, vielleicht fliege sie auch nicht, man wisse es nicht genau. Der Text in der Zeitung machte schliesslich deutlich, dass eine Absage für Pelosi nie eine Option war.

Die dynamische, robuste Demokratie in Taiwan sei in Gefahr, schrieb Pelosi. Und weiter: «In Anbetracht der zunehmenden Aggression der Kommunistischen Partei Chinas sollte der Besuch unserer Delegation als unmissverständliches Zeichen dafür angesehen werden, dass Amerika an der Seite Taiwans steht, unseres demokratischen Partners, der sich selbst und seine Freiheit verteidigt.» Es stimmt, dass die chinesische Regierung zuletzt deutlich aggressiver gegenüber Taiwan auftrat. Doch bei Pelosi klang es fast so, als befinde sich das Land bereits im Krieg. Das passte vom Ton her zum Rest des Textes, in dem Pelosi in einer Weise kein Blatt vor den Mund nahm, die mit dem Wort «undiplomatisch» noch vorsichtig beschrieben wäre.

«Solidarität mit Taiwan ist heute wichtiger denn je.»

Ein paar Beispiele. Pelosi schrieb: «Amerikas Solidarität mit Taiwan ist heute wichtiger denn je – nicht nur für die 23 Millionen Bewohner der Insel, sondern für Millionen andere, die von der Volksrepublik China unterdrückt und bedroht werden.» So äusserte sie sich, wohlgemerkt, über ein Land, dessen Staatsgebiet sie besuchte. Dass das unabhängig regierte Taiwan Teil Chinas ist, bestreiten die USA und auch Pelosi gar nicht.

Sie hatte noch mehr Pfeile dieser Art im Köcher: «Das brutale Vorgehen gegen Hongkongs politische Freiheiten und Menschenrechte hat gezeigt, dass Versprechen wie 'Ein Land, zwei Systeme' im Mülleimer gelandet sind.» Ja, sie schrieb Mülleimer. Man kann sich vorstellen, wie an dieser Stelle diejenigen im Weissen Haus, die in den kommenden Wochen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sein werden, allen voran Präsident Joe Biden, inständig hofften, der Artikel möge damit zu Ende sein. Doch Pelosi, so scheint es, hatte sich erst warmgeschrieben.

Deutlicher hätte Pelosi nur werden können, wenn sie noch ein paar Schimpfwörter in den Text geflochten hätte.

China habe seit Langem versucht, die Sprache, Kultur, Religion und Identität der Tibeter auszulöschen. In Xinjiang begehe China einen Völkermord an den Uiguren und anderen Minderheiten. Im ganzen Land würden Menschen festgenommen, die es wagen, sich dem Regime zu widersetzen. Selbstverständlich benutzte Pelosi exakt diese Wörter: Völkermord. Regime.

Abo Analyse zu Pelosis Besuch in Taiwan Die Situation ist gefährlich wie nie Nun könnte man es begrüssen, dass jemand diese Wahrheiten so offen ausspricht. Wird Politikerinnen und Politikern nicht oft vorgehalten, dass sie sich hinter einer Sprache der Unverbindlichkeit verstecken? Man kann aber zugleich fragen, wie politisch klug es ist, einen ohnehin höchst umstrittenen Besuch in dieser Weise anzufeuern. Also indem man ihm ein Manifest der Konfrontation beilegt. Das alles im Zusammenhang mit der Taiwan-Frage, in der die USA seit Jahrzehnten mit der sogenannten «Strategie der Mehrdeutigkeit» recht gut gefahren sind. Von der hat sich Pelosi jedenfalls verabschiedet. Deutlicher hätte sie nur werden können, wenn sie noch ein paar Schimpfwörter in den Text geflochten hätte.

Sprecher des Sicherheitsrates beschwichtigt

Das Weisse Haus schickte am späteren Dienstag John Kirby vor, den Sprecher des Sicherheitsrats, um die Scherben zusammenzukehren. Beziehungsweise: um erst einmal zu behaupten, dass es gar keine Scherben gebe, nicht einmal ein Scherbchen. Fast eine Stunde lang erklärte er im Presseraum des Weissen Hauses, es sei doch im Grunde überhaupt nichts passiert. Mindestens ein halbes Dutzend Mal sagte er, es gebe «keinen Grund» für China, verärgert auf den Besuch Pelosis zu reagieren (»no reason», er sagte es wieder und wieder, fast flehentlich).

«Lassen Sie mich dies ganz klar sagen», betonte er, eine für gewöhnlich verdächtige Formulierung, die in diesem Fall allerdings ihre Berechtigung hatte, denn Kirby stellte tatsächlich etwas klar: «Nichts ändert sich an unserer China-Politik. Wir unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht. Wir sind dagegen, dass es einseitig Versuche gibt, den Status quo zu ändern.» Diese Botschaft war nicht an die vor ihm sitzenden Reporterinnen und Reporter gerichtet, sondern direkt an China. Und dass er das so deutlich sagte, kann eigentlich nur heissen: Das Weisse Haus ist ernsthaft besorgt.

«Präsident Biden respektiert Pelosis Entscheidung.» John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats

Kirby wies dann mehrmals darauf hin, dass doch schon früher mal ein Sprecher des Repräsentantenhauses in Taiwan gewesen sei, ohne dass das zu Verwerfungen geführt habe. Alles kein Problem. Damit bezog er sich auf den Besuch von Newt Gingrich vor einem Vierteljahrhundert. Was er nicht erwähnte: Gingrich war zunächst nach Peking gereist und hatte den Besuch in Taipeh mit Peking abgesprochen. Begeistert war die Regierung auch damals nicht.

Auch wollte sie nicht, dass Gingrich direkt von Peking nach Taipeh flog. Also reiste er mit Billigung Chinas von Peking nach Tokio und von dort nach Taipeh. Das Ganze war zum einen ein koordinierter und zum anderen ein vollkommen anderer Vorgang als Pelosis Alleingang. Zudem, so stellen es chinesische Vertreter zumindest nun dar, tauge die Episode nicht als Präzedenzfall. Zhang Jun, aktuell chinesischer UN-Botschafter, sagte in New York: «Ein früherer Fehler legitimiert nicht den folgenden Fehler.» Womit er meint: China habe einen Fehler begangen, als es Gingrichs Reise im Jahr 1997 zustimmte.

Das Ausmass der Krise lässt sich noch nicht abschätzen

Kirby führte in seinem Versuch, das alles zu relativieren, geflissentlich aus, dass immer wieder amerikanische Kongressabgeordnete in Taiwan vorbeischauten. Das sei ein gewöhnlicher Vorgang. Er sagte es so, als sei Pelosi, die Nummer drei im Staatsgefüge der USA, eine ganz normale Kongressabgeordnete. Dann, die offensichtliche, aber fiese Frage: Ob Präsident Biden den Besuch Pelosis unterstütze? Kirby versuchte, bei der Antwort möglichst ausdruckslos zu bleiben, was fast gelang. «Er respektiert ihre Entscheidung», sagte er.

John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats, während der Pressekonferenz zu Pelosis Taiwanreise: «kein Grund» für China, verärgert zu sein. Foto: Samuel Corum (EPA/Keystone)

Nachfrage: Ob Biden den Besuch UNTERSTÜTZE? Antwort: «Er RESPEKTIERT ihre Entscheidung.» Das lässt sich auf viele Weisen interpretieren, aber die der Wahrheit vermutlich am nächsten kommende Lesart ist: Biden ist so was von superstocksauer, dass man sich nicht wundern würde, wenn seinen Ohren in unregelmässigen Abständen kleine, heisse Wutwölkchen entwichen.

Die Lage ist nämlich diese: Die Benzinpreise sinken wieder, er hat seine Partei hinter einem beeindruckenden Investitionspaket vereint, die US-Geheimdienste haben jüngst den Terroristen Aiman al-Sawahiri, Chef von al-Qaida, in Kabul getötet – im Grunde läuft es innen- wie aussenpolitisch rund für Biden. Und nun brockt ihm Pelosi ohne Not eine Krise ein, deren Ausmass sich noch nicht abschätzen lässt und die sich über Monate hinziehen könnte.

Wobei: Krise? Welche Krise? «Wir wollen keine Krise», sagte Sprecher John Kirby, «wir wollen kein Säbelrasseln. Wir wollen weiterhin tun, was wir immer tun: den Frieden in der Region unterstützen.» Das ist mit ziemlicher Sicherheit die beinahe reine Wahrheit. Nur hätte man dann eben seitens des Weissen Hauses vielleicht doch ein, zwei Worte mit Pelosi über Sinn, Zweck und vor allem die Folgen ihrer Reise wechseln sollen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.