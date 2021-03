Trotz Spendenaktion mit Wolfsaktie – Kaum Geld für Wolfsgehege in den Langen Erlen Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. Von den nötigen 4 Millionen Franken ist man aber noch weit entfernt: Erst rund 500’000 Franken stehen bereit. Andrea Schuhmacher

Tierparkleiter Bruno Ris ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau der Wolfsanlage gestartet werden kann. Foto: Nicole Pont

Geht es nach den Plänen des Erlen-Vereins, soll Basel bereits im nächsten Jahr Heimatort eines Wolfsrudels sein. Wie Bruno Ris, Tierparkleiter der Lange Erlen, anlässlich einer Medienorientierung vom Montag sagte, wolle man im Sommer 2021 den Spatenstich für die Wolfsanlage durchführen. Am liebsten gleich während der Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum des Tierparks am 21. und 22. August. Der Erlen-Verein, der seit 1871 den Tierpark am Fluss Wiese betreibt, schätzt die Bauzeit auf rund ein Jahr. Bereits nach der ersten Bauetappe könnten die Tiere einziehen, frühestens im März 2022.