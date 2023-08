Dauerärger Velodiebstahl – Kaum gefahren, schon geklaut Was tun, damit das Zweirad nicht in die Hände von Dieben gerät? Ein paar Tipps. Martin Furrer

In Basel-Stadt werden im statistischen Schnitt täglich zehn Velos entwendet. Nur drei von hundert können den Besitzern wieder zurückgegeben werden. Umso wichtiger ist es, beim Schloss nicht zu sparen. Foto: Kostas Maros

Velos sind beliebt. Auch bei Dieben. In Basel-Stadt bedienen sie sich besonders gern. Jedenfalls ist das Risiko, dass einem hier das Fahrrad geklaut wird, im Vergleich zu anderen Kantonen überdurchschnittlich gross. Dies brachte im April eine Studie der Versicherungs­gesellschaft Axa ans Licht.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kann das bestätigen. Laut Adrian Plachesi, Leiter der Abteilung Kommunikation, gingen im vergangenen Jahr 2296 Diebstahlanzeigen ein, die normale Velos betrafen. Ausserdem wurden 1421 E-Bikes als entwendet gemeldet. Macht total 3717 Zweiräder, die ihren Besitzern abhandenkamen. Das sind im Durchschnitt zehn Diebstähle pro Tag. Die Aufklärungsquote ist extrem tief: Nicht einmal drei von hundert gestohlenen Velos können ihren Besitzern zurückgegeben werden.

«Kluge Köpfe schützen sich.» Dieser Slogan gilt nicht nur während der Fahrt, bei der man einen Helm aufsetzen sollte, sondern auch danach. Die Kantonspolizei Basel-Stadt rät: «Velo immer mit einem qualitativ hochwertigen Ketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss sichern, wenn möglich an einen Veloständer ketten oder mit einem zweiten Velo verbinden und über Nacht im Keller oder in der Garage ein- und anschliessen.»

Ein Kettenschloss ist nur die drittbeste Lösung, wenn man sein Velo gegen Diebstahl sichern möchte. Foto: Kostas Maros

Schlösser gibt es in unzähligen Varianten und Preisklassen. Ein Bügelschloss bietet laut dem Velounternehmen Veloplus dank seiner massiven Konstruktionsart die «höchste Stabilität». Allerdings lässt sich das Rad damit nicht immer so einfach an einem Veloständer anbringen. Das gelingt mit einem ungleich handlicheren Faltschloss schon viel besser. Ganz in Ordnung sind auch Kettenschlösser. Allerdings sind sie laut Veloplus «nicht ganz so belastbar wie die besten Bügel- und Faltschlösser».

Eher am unteren Ende der Sicherheitsskala figurieren Kabelschlösser. Beim Kauf spart man zwar Geld. Aber weil Diebe damit ein leichteres Spiel haben, kommt es einen am Ende teuer zu stehen.

Wie wärs mit ein bisschen Hightech? Hilfreich kann ein GPS-Tracker sein, den man am Velo anbringt. Heiner Vischer, dem ehemaligen Basler LDP-Grossratspräsidenten, kam im Januar dieses Jahres sein Velo abhanden. Da er an seinem Vehikel einen solchen GPS-Tracker befestigt hatte, konnte er den Standort ausfindig machen. Es stand in Lure, einer französischen Kleinstadt rund 90 Kilometer westlich von Basel. Von dort konnte er es nach Basel zurückholen.

«Man sollte beim Kauf unbedingt die Rahmennummer des Velos notieren.» Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt

Im Gegensatz zu den GPS-Trackern mutet die Velofinder-Vignette (für 9 Franken bei Veloplus erhältlich) fast schon altmodisch an. Man klebt die Vignette ans Velo und registriert sich auf der dazugehörigen App. Damit kann man sein eigenes Gefährt als gestohlen melden. Man kann damit aber auch einen Hinweis geben, wenn man ein verwaistes Velo gefunden hat, das gestohlen worden sein könnte.

Haben alle Suchhilfen versagt, hilft nur noch eines: eine Anzeige erstatten. Das macht man auf einem Polizeiposten. Oder zu Hause am Computer, auf dem Onlineportal «Suisse-Epolice». Nur nach erfolgter Anzeige erhält man von der Versicherung den Kaufpreis (oder einen Teil davon) erstattet. Voraussetzung ist, dass in der Hausratversicherung der «einfache Diebstahl auswärts» mit eingeschlossen ist.

Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. «Man sollte beim Kauf unbedingt die Rahmennummer des Velos notieren», rät Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt. Sonst kann das Fahrrad – sollte es eines Tages vielleicht auftauchen und von der Polizei in der zentralen Velosammelstelle beim Zeughaus Basel deponiert werden – der rechtmässigen Besitzerin oder dem Besitzer nicht zugeordnet werden.

