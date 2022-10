Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Kaum Brauchbares von Ndoye, viel Brauchbares von Diouf Das 3:3 in Bratislava ist ein Auf und Ab des FCB – und genau so verhält es sich auch bei den Noten der Basler Spieler, die als bunter Strauss daherkommen. Oliver Gut Tilman Pauls

Kommt rein und wird zum besten Basler: Andy Diouf. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Mirko Salvi: 4

Rutscht für den kranken Hitz in die Startelf und hat in der ersten Halbzeit zwei Paraden. Die nächsten drei gefährlichen Bälle aufs Tor gehen auch ins Tor. Allerdings wirkt keine Szene so, wie wenn der FCB-Goalie dabei eine grosse Abwehrchance hätte. Danach kommt nicht mehr viel.