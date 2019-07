Kaufinteressent zieht sich mitten in der Nacht zurück

Anfang Juli kam dann Hoffnung auf. Zwei amerikanische Finanzinvestoren wollen die Firma übernehmen und von der Börse nehmen. Der Vorstand der deutschen Osram unterstützte diesen Vorschlag. Alles war klar, die Übernahme aufgegleist.

10 Tage später hiess es: Es gibt noch einen zusätzlichen Interessenten. Und zwar die AMS, die an der Schweizer Börse gelistet ist. Nachbörslich stieg die Aktie an. Denn Osram liess verlauten, dass AMS 3.50 Euro mehr pro Aktie bieten will. Die Amerikaner bieten 35 Euro. Kein Wunder also, gab es Hoffnung darauf, dass die Aktien nun plötzlich mehr Geld wert sein könnten.

Osram selbst hatte das Interesse von AMS gestern Abend kundgetan. Und den Avancen gleich eine Absage erteilt. Die Finanzierung sei nicht gesichert bei den Österreichern. «Der Vorstand erachtet auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering», heisst es in einer Mitteilung.

AMS war durch das Vorpreschen von Osram offensichtlich aufgescheucht worden. Knapp nach Mitternacht kam die Bestätigung: Ja, wir haben mit Osram gesprochen. Aber nein, kaufen wollen wir nun doch nicht. Zu wenig gut sei die Aussicht bei Osram, so die Begründung. Das sehen auch Analysten so und rechnen mit einem schlechten Geschäftsjahr 2018/19 bei Osram.

Handys statt Lampen

Doch warum interessierte sich überhaupt ein Halbleiterhersteller für Osram? Die ehemaligen Glühbirnenhersteller haben sich weg vom einstigen Kerngeschäft entfernt. Osram beliefert heute zum Beispiel Handyhersteller mit Sensoren zum Scannen von Gesichtern und Augen. Eine mögliche Ergänzung zum Geschäft von AMS also. Zum Vergleich: AMS machte 2018 weniger als die Hälfte des Umsatzes von Osram.