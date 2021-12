17 Songs von Basler Promis – Katja Reichenstein Sie ist das Gesicht des Kulturraums Holzpark an der Uferstrasse, den sie mit ihrem Verein Shift Mode als Zwischennutzung betreibt. Daneben hat sie zahlreiche weitere Interessen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in ihrer Playlist. Julia Konstantinidis

Musik ist in Katja Reichensteins Leben allgegenwärtig. Foto: Pino Covino

Katja Reichenstein gestaltet seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Projekten das Basler Kulturleben mit – oft gemeinsam mit ihrem Partner Tom Brunner. So beschallten sie vor zehn Jahren den Hof des Kunstmuseums mit dem Festival Livingroom.fm mit Sound, und seit 2014 betreiben die beiden mit ihrem Verein Shift Mode den Kreativraum Holzpark als Zwischennutzung am Hafen. Die 48-Jährige, die eine Ausbildung zur Shiatsu-Therapeutin durchlief, arbeitet unter anderem auch als Journalistin und Moderatorin. Seit dem ersten Corona-Lockdown ist sie zudem wieder in ihrem erlernten Beruf als Pflegefachfrau tätig, zunächst als Freiwillige, heute in einer regulären Teilzeitanstellung.