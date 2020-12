Streit im Oberbaselbiet – Katholiken ringen um einen Sozialdienst In Gelterkinden kam es an der Kirchgemeindeversammlung zu heftigen Auseinandersetzungen. Daniel Aenishänslin

In der katholischen Kirchegemeinde Gelterkinden hat die Nächstenliebe gelitten. Foto: Augustin Albert

Der Haussegen hängt schief. Die Nächstenliebe hat gelitten. Vergangene Woche sollte ein grosser Schritt in Richtung eines Kirchlich Regionalen Sozialdienstes (KRSD) im Pastoralraum Ergolz-Frenke gemacht werden – so wie ihn das 2018 genehmigte Pastoralraumkonzept vorsieht. Doch statt Nägel mit Köpfen zu machen, flogen an der Kirchgemeindeversammlung in Gelterkinden die Fetzen. So sehr, dass sich einige der 48 (!) Besucher beschwerten.

Während die Kirchgemeinde Frenkendorf-Füllinsdorf den Leistungsvertrag mit jener Gelterkindens, Sissachs und der Caritas beider Basel mit 20 zu 0 Stimmen einfach durchwinkte, stellten sich die Oberbaselbieter quer. In Gelterkinden sehr – Diakon Christoph Wiederkehr, die rechte Hand von Gemeindeleiter Tanner und Kopf der Arbeitsgruppe, die den Leistungsvertrag ausgearbeitet hatte, sagt: «Es war sehr chaotisch. Es ist ziemlich alles schiefgegangen.»