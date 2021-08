Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Kasamis Arbeitstag ist nach 39 Minuten zu Ende, sein Ersatz dreht die Partie Die Basler liefern gegen Ujpest Budapest in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung ab, mit Darian Males wechselt FCB-Trainer Patrick Rahmen den Siegtorschützen ein. Tilman Pauls

Darian Males (Mitte) feiert seinen Treffer zur 2:1-Führung. Foto: Zsolt Reti (Freshfocus)

Heinz Lindner: 5

Wer hätte schon gedacht, dass er an diesem Abend so oft gefordert werden würde? Verhindert das frühe 0:1, als er den Schuss von Croizet reaktionsschnell an den Pfosten lenkt (6.) und ist auch wenig später bei einem Distanzschuss zur Stelle. Sorgt dafür, dass die Basler in der ersten Halbzeit nicht noch höher in Rückstand geraten – und wird nach der Pause dann kaum noch ernsthaft vor Probleme gestellt.

Michael Lang: 3,5

Er bringt zwar die erste Basler Flanke vor das Tor und hat einen (eher harmlosen) Abschluss. Hat aber sonst viele Ungenauigkeiten und Fehler in seinem Spiel. Wird in der 68. Minute durch Lopez ersetzt und verlässt das Spiel. Es ist auch eine Vorsichtsmassnahme, weil er seine Muskeln im Oberschenkel spürt.