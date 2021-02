FCB-Spieler in der Einzelkritik – Kasami lacht, Kasami trifft, Kasami flucht Beim 2:2 gegen Sion trifft Pajtim Kasami erneut gegen seinen ehemaligen Club. Doch wie der Rest des Teams baut auch er nach der Pause ab. Die Einzelkritik. Tilman Pauls , Oliver Gut

Im dritten Spiel gegen seinen ehemaligen Club trifft Pajtim Kasami bereits zum vierten Mal. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Heinz Lindner: 5

War nach dem Spiel in Lausanne genervt, dass der FCB so kurz vor Schluss noch ein Gegentor kassiert hat. Gegen Sion sieht es in der ersten Hälfte so aus, als könnte es dieses Mal klappen, so harmlos sind die Gäste. Dann kassiert er in vier Minuten zwei Gegentore – verhindert aber gegen Hoarau und Zock die Niederlage.

Jasper van der Werff: 3,5

Ist in Abwesenheit von Silvan Widmer der Mann für die rechte Abwehrseite. Ist dort in der Offensive zwar nicht so auffällig. Doch wer will ihm das verdenken? Erledigt seine Aufgabe meist solide, vergibt jedoch eine der grössten Chancen auf die erneute Basler Führung (64.).