Mehr Frauen als Männer sind in systemrelevanten Berufen tätig, in denen Homeoffice nicht möglich ist. Das deutet darauf hin, dass Väter eigentlich beruflich flexibler sind als Mütter und sich neben der Arbeit im Homeoffice auch der Erwerbs-, Haus- und Sorgearbeit widmen könnten. Mehr Homeoffice kann dementsprechend dazu führen, dass sich traditionelle Rollenmuster in der Aufteilung der Erwerbs-, Haus- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern auflösen. Das muss aber nicht der Fall sein. In der Mehrheit der Haushalte ist die Flexibilität der Eltern vergleichbar, so dass man auch davon ausgehen kann, dass sich die klassische Rollenverteilung ebenso verstärken könnte. Dies aus dem Grund, weil in vielen Fällen doch die Mütter die grössere Last im Haushalt und in der Erziehung tragen. Das könnte dann zu einer Retraditionalisierung des Rollenbildes führen.