In Rio de Janeiro ist am Mittwoch nach zwei Jahren Corona-Pause der weltberühmte Karneval eröffnet worden. Der Bürgermeister der brasilianischen Metropole, Eduardo Paes, übergab feierlich den Schlüssel der Stadt an «König Momo», den symbolischen Herrscher der Feierlichkeiten. «Ich verkünde stolz, dass die grösste Show der Welt zurück ist: Es lebe der Karneval», sagte Paes dazu.

Der diesjährige König ist der 35-jährige Wilson Dias da Costa Neto, der dem Rathaus zufolge aufgrund seiner «Lebendigkeit, Kontaktfreudigkeit, Wortgewandtheit, Nettigkeit, Fröhlichkeit, Karnevalsstimmung und Sambakenntnisse» bei einer Volksabstimmung gewählt worden war. Dieser wird den berühmten Umzügen der Sambaschulen vorsitzen.

Vergangenes Jahr wurde der Schlüssel symbolisch an Mitarbeiter der Gesundheitsdienste übergeben

Vergangenes Jahr hatte Paes den Schlüssel noch symbolisch an Mitarbeiter der Gesundheitsdienste in weissen Laborkitteln und chirurgischen Masken übergeben. Die Karnevalsfeierlichkeiten hatten damals wegen der Pandemie abgesagt werden müssen.

Auch dieses Jahr gibt es Corona-Beschränkungen. Die Stadtverwaltung hat die als «Blocos» bekannten grossen Strassenpartys nicht genehmigt, stattdessen soll es mehrere kleinere Partys geben.

