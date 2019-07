Karl Vögele AG lagert Logistik nach Polen aus

Der Schuhhändler Karl Vögele plant die Auslagerung seiner Logistik bis zum Frühling 2020 nach Polen. Daher kommt es zu einem Abbau von 60 bis 80 Stellen am Standort Uznach SG. Ein Sozialplan ist vorhanden.

Die Karl Vögele AG mit den Marken Vögele Shoes, Bingo Shoe-Discount und Max Shoes gehört seit Juni 2018 mehrheitlich zur polnischen CCC Group. Im Rahmen der Integration in die Gruppe habe sich gezeigt, dass die bestehende Logistik am Standort Uznach den wachsenden Anforderungen des Online-Handels nicht gewachsen sei, teilte das Unternehmen am Montag mit.