Neuer Kanzler in Österreich – Karl Nehammer will keine Kurz-Kopie sein Der jetzige Innenminister Nehammer soll Österreichs Bundeskanzler werden. Er hat sich früh von Sebastian Kurz emanzipiert – und gibt beim Thema Corona gleich den Tarif durch. Cathrin Kahlweit aus Wien

Österreichs Kanzler in spe: Karl Nehammer auf dem Weg zum ÖVP-Treffen in Wien. Foto: Joe Klamar (AFP)

Karl Nehammer trat gegen Viertel vor zwölf am Mittag in der Politischen Akademie der ÖVP vor das Land und die Presse – am selben Ort mithin, wo sein Vorvorgänger Sebastian Kurz am Tag zuvor seinen Abschied aus der Politik verkündet hatte. Und der Unterschied war gross: Kurz hatte, scheinbar unbeeindruckt von einer Situation, die doch eine herbe Niederlage für ihn sein musste, sechzehn Minuten lang über sich, seine Erfahrungen und seine Enttäuschungen gesprochen.

Nehammer wirkte anfangs durchaus nervös, er liess nach seiner Rede Fragen zu, er sprach weniger über sich und die neue Aufgabe als über die Pandemie. Und er nutzte den ersten Auftritt als designierter Bundeskanzler, um – höflich, aber unmissverständlich – an jene Landsleute zu appellieren, die Freiheit mit Egoismus verwechselten und sich dadurch, dass sie die Covid-Impfung verweigerten und zunehmend aggressiv demonstrierten, als unsolidarisch, als Gefahr für andere erwiesen. In seiner alten Rolle als Innenminister hatte er Ähnliches gesagt. Als Bald-Kanzler machte er sich damit zumindest bei einem Teil der Wähler gleich mal ein wenig unbeliebt.