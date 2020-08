Einst Kult-Jugendliteratur, haben die Karl-May-Bücher heute etwas Staub angesetzt. Foto: Winfried Rothermel

Karl May (1842–1912) und seine Reiseabenteuer-Romane seien bei unserer westeuropäischen Jugend nicht mehr so gefragt, habe ich kürzlich gelesen. Anders dagegen in osteuropäischen Staaten wie Tschechien, Ungarn oder Bulgarien, wo sich der deutsche Flunkerer immer noch grosser Beliebtheit erfreue. Aber vielleicht liegt das ja daran, dass Karl May zu Zeiten des geteilten Europa hinter dem Eisernen Vorhang als reaktionär galt und die Lektüre seiner Romane verpönt war. Vielleicht rührt daher ein gewisses Nachholbedürfnis. Hierzulande dagegen werde Karl May – wenn überhaupt – eher von einem älteren Publikum nachgefragt. Harry Potter scheint Winnetou verdrängt zu haben.

In meiner Kindheit war Karl May noch Kult. Wer dazugehören wollte, musste ihn einfach lesen. Ich selber war einer seiner glühendsten Verehrer und kannte so ziemlich alle bedeutenden Romanfiguren – von Old Shatterhand, Kleki Petra, Sam Hawkins bis zu Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Und vielleicht hätte ich ohne die «Winnetou»-Trilogie oder den «Schut» den Zugang zur Literatur nie gefunden. Denn vor meinem ersten Karl-May-Roman war ich kein grosser Leser. Und Schulaufsätze waren für mich ein Gräuel. Mit Karl May trat dann eine spürbare Besserung ein.

Vor einigen Jahren versuchte ich wieder, einen «Karl May» zu lesen – und bin dabei kläglich gescheitert.»

Vor einigen Jahren habe ich wieder einmal versucht, einen «Karl May» zu lesen – und bin dabei kläglich gescheitert. Es war nicht mehr das Gleiche. Der damalige Zauber war weg. Karl Mays Frömmeleien und sein missionarischer Eifer, die man als Kind offenbar leichter ertrug, waren kaum mehr auszuhalten. Jedenfalls hatte ich jedes Verständnis dafür, dass der sächsische Autor heute nicht mehr so gut ankommt. Sein Indianerbild hat mit der Realität nichts zu tun, und Winnetou gleicht einer europäischen Heldenfigur mehr als einem Ureinwohner. Seine Vorstellungen von der arabischen Welt haben erst recht nichts mehr mit den heutigen Ölstaaten am Persischen Golf zu tun.

So richtig schade ist es daher nicht, dass Karl May längst nicht mehr in jedem Kinderzimmer steht und dass heutige Kinder lieber «Harry Potter», «Die drei Fragezeichen» oder Enyd Blytons «Fünf Freunde» lesen. Karl Mays Zeit scheint abgelaufen.

Schon eher bedauerlich ist hingegen, dass heutige Kinder kaum mehr die klassischen Märchen der Brüder Grimm oder von Hans Christian Andersen lesen. Ihnen droht – auch wenn die eine oder andere Geschichte auf den ersten Blick brutal erscheinen mag – ein kultureller Schatz von zeitlosem Wert zu entgehen.