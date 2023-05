Finanzministerin Karin Keller-Sutter: Droht ein neues Schönwetter-Konstrukt? Foto: Beat Mathys

Zwei Monate ist es her, da hielt die Schweiz den Atem an: In aller Eile wurde übers Wochenende die UBS dazu gebracht, sich die CS einzuverleiben. So weit hätte es nie kommen dürfen, denn gerade mal zehn Jahre zuvor hatte eine Expertengruppe unter Aymo Brunetti ein Gesetz mit dem Titel «too big to fail» kreiert, das genau dies verhindern sollte. Als der Ernstfall eintrat, hiess es, dass das Gesetz zwar funktionieren würde, aber nur unter normalen Umständen. Etwas zynisch könnte man von Realsatire sprechen.

Das Problem am Gesetz war, dass es von Theoretikern geschrieben wurde und vorgaukelte, man könne eine Grossbank in Konkurs gehen lassen. Dabei weiss jeder, dass nicht einmal eine Kantonalbank untergehen darf, sonst kommt es zum Bankensturm. So funktioniert die Psychologie der Kundinnen und Kunden, egal ob man wenige Franken oder Milliarden auf dem Konto hat. Keiner will der Letzte sein, der auf den Verlusten sitzen bleibt.

Jetzt soll es also wieder eine Expertengruppe richten. Und es droht eine Wiederholung der Geschichte. Warum? Im neuen Gremium sitzen die falschen Leute. Präsidiert wird es vom ehemaligen SNB-Bankratspräsidenten Jean Studer. Keiner kennt ihn, denn entgegen dem wohlklingenden Titel hatte er bei der SNB nichts zu sagen. Bei der SNB herrscht Präsident Thomas Jordan.

Neben Studer sitzt eine ganze Reihe von Professorinnen und Professoren im neuen Gremium: Mirjam Eggen, Präsidentin der Übernahmekommission, Beatrice Weder di Mauro, einst als Makroökonomin im UBS-Verwaltungsrat, Hans Gersbach von der KOF Konjunkturforschungsstelle, Yvan Lengwiler, ehemaliger Verwaltungsrat jener Finma, die nicht gemerkt hat, was bei der CS schieflief. Hinzu kommen Eva Jaisli von Swisstools, Eva Hüpkes, die bei der Bank für internationalen Zahlungsverkehr arbeitet, sowie Renaud de Planta, Bankier bei Pictet.

Was fehlt? Wenigstens jemand, der das Geschäft der Grossbanken von innen kennt, also weiss, was ein Firmenkredit oder ein Derivate-Konstrukt der Investmentbank wirklich ist. Was droht: ein weiteres Konstrukt, das nur bei Schönwetter funktioniert.

Altbundesrat Ueli Maurer hat die CS-Krise verschlafen: Alles ist in bester Ordnung, wenn man die CS nur in Ruhe lässt.

