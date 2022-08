Los Angeles – Kardashian und Stallone verbrauchen viel mehr Wasser als erlaubt Im Westen der USA herrscht seit 20 Jahren eine Dürrephase, weshalb die Behörden Obergrenzen für den Wasserverbrauch festgelegt haben. Nur halten sich nicht alle daran.

US-Stars wie Kim Kardashian und Sylvester Stallone verstossen einem Medienbericht zufolge in ihren Luxusanwesen in Kalifornien massiv gegen die Vorgaben zum Wassersparen. Die «Los Angeles Times» berichtete am Montag unter Berufung auf Behördendokumente, zwei benachbarte Grundstücke von Kim Kardashian in der nördlich von Los Angeles gelegenen Gemeinde Hidden Hills hätten im Juni 232’000 Gallonen – rund 878’000 Liter – Wasser mehr verbraucht, als ihnen zusteht.

Ein Anwesen von Kim Kardashians Schwester Kourtney im nahegelegenen Calabasas habe rund 100’000 Gallonen Wasser mehr verbraucht als eigentlich erlaubt, schreibt die «Los Angeles Times» weiter. Im Anwesen von «Rocky»-Star Stallone wurden demnach im Juni 230’000 Gallonen Wasser mehr verbraucht als zulässig – ein Überschreiten der erlaubten Menge um 533 Prozent.

Dürrephase seit 20 Jahren

Der Westen der USA leidet schon seit mehr als 20 Jahren unter einer Dürrephase. Die Behörden im Süden Kaliforniens haben deswegen Obergrenzen für den Wasserverbrauch für Haushalte erlassen. Das trifft auch die Prominenten, die im Grossraum Los Angeles in häufig herrschaftlichen Anwesen mit grossen Gärten und Rasenflächen leben.

Verstösse gegen die Vorgaben können mit Geldstrafen von hunderten Dollar geahndet werden – für Multimillionäre ist das aber leicht zu verschmerzen und kein wirklicher Grund, sein Verhalten zu ändern.

Zufluss beschränken

In den von vielen Reichen bewohnten Gemeinden Calabasas and Hidden Hills überschreiten laut der «Los Angeles Times» mehr als 2000 Bewohner die zulässigen Wassermengen. Die zuständige Wasserbehörde hat deswegen der Zeitung zufolge Vorrichtungen in den Wasserleitungen angebracht, mit denen der Zufluss beschränkt werden kann.

Vertreter der Kardashians reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Ein Anwalt von Actiondarsteller Stallone erklärte gegenüber der «Los Angeles Times», der Bericht stelle die «Situation» falsch dar. Auf dem Anwesen des Schauspielers stünden rund 500 Bäume. Ausserdem habe Stallone einige Rasenflächen absterben lassen, um Wasser zu sparen.

